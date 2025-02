Basisscholen geven toe: doorstroomtoets toch afgenomen na druk kabinet

Vier basisscholen in Bergen en Haarlem die weigerden de verplichte doorstroomtoets voor groep 8 af te nemen, hebben zich alsnog verplicht om dat te doen. Dat gebeurt na ingrijpen van staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs), die dreigde met financiële sancties tegen de scholen.

De doorstroomtoets is voor veel leerlingen een spannend moment waar soms veel af kan hangen. In de bovenstaande video vertellen leerlingen en juf Wilma wat de verwachtingen zijn voor de toets.

De scholen waren fel tegen de doorstroomtoets, maar bezwijken nu onder de druk van het kabinet. "Dat is een risico dat je niet wilt lopen", zegt Remco Prast van de onderwijsgroep Leve het Onderwijs tegen de Volkskrant. Hij spreekt van "powerplay" en vindt het dreigement met sancties buitenproportioneel. Volgens hem overwegen de betrokken schoolbesturen een bezwaarprocedure.

Deadline

Staatssecretaris Paul had de scholen een spoedaanwijzing gegeven om de toets alsnog af te nemen. Ze moeten dit uiterlijk 7 maart doen. De staatssecretaris blijft achter haar besluit staan. "Ik vind het goed om te horen dat de doorstroomtoets alsnog wordt afgenomen bij alle leerlingen van deze scholen. De doorstroomtoets is een wettelijk recht van leerlingen. Daarmee hebben ze een eerlijke kans bij de overgang naar de middelbare school", aldus Paul.

Ze heeft de schoolbesturen inmiddels een gesprek aangeboden om verdere stappen te bespreken. Het blijft afwachten of de scholen ook echt bezwaar gaan aantekenen tegen het ingrijpen van de overheid.

'Leraren kunnen betere inschatting maken'

De scholen hebben inhoudelijke bezwaren tegen de doorstroomtoets. Ze vinden dat leerkrachten het beste kunnen inschatten welk onderwijsniveau geschikt is voor een leerling. "Als wij ervaren dat dingen niet goed zijn, en we gaan gesprekken daarover aan, en het gaat op deze manier, dan is dat niet goed", zegt Prast over de werkwijze van de staatssecretaris. De scholen nemen de toets volgens hem "onder protest en de nodige weerstand" af.

ANP