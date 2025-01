Doorstroomtoets komt er weer aan, maar er luidt ook kritiek

Voor de leerlingen van groep 8 breekt een spannende tijd aan: de doorstroomtoets staat weer voor de deur. De toets speelt een steeds grotere rol in het vaststellen van het definitieve schooladvies, maar het huidige systeem ligt ook onder een vergrootglas.

Op basisschool De Wingerd in Nieuwerkerk aan den IJssel maken 25 leerlingen zich op voor de toetsdagen op 4 en 5 februari. De Wingerd ziet de doorstroomtoets vooral als een tweede kans voor leerlingen, maar blijft kritisch. Intern begeleider Jantine legt uit: "Als de toets hoger uitvalt dan ons advies, bekijken we opnieuw of aanpassing nodig is. Toch is een hoger advies niet altijd beter voor een kind. Ons doel blijft een advies dat echt past bij de leerling." De school ziet daarnaast wel voordelen in de toets, zoals een objectieve bevestiging van het advies.

Hoogleraar onderwijswetenschappen Martijn Meeter van de Vrije Universiteit Amsterdam voegt toe dat de toets nodig is om leerkrachten te ondersteunen. "Veel leerkrachten geven prima adviezen, maar de toets biedt een extra controle. Toch zou één centrale toets eerlijker en duidelijker zijn dan de zes varianten die we nu hebben."

Politieke discussie

Ondertussen klinkt ook vanuit de politiek de roep om verandering. De Tweede Kamer wil onderzoeken wat nodig is om tot één centrale toets te komen. Toch benadrukt staatssecretaris Mariëlle Paul dat zij voorlopig vasthoudt aan het huidige systeem, in ieder geval tot 2027.