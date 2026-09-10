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Asielzoekers Ter Apel zoeken slaapplek in zorgcentrum, beveiliging ingezet

Asielzoekers Ter Apel zoeken slaapplek in zorgcentrum, beveiliging ingezet

Beleid

Vandaag, 19:46

Jonge asielzoekers hebben eind juli en begin augustus voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Kloosterheerd in Ter Apel. De asielzoekers hingen rond op het terrein omdat ze op zoek waren naar een slaapplek. Het woonzorgcentrum heeft nu daarom tijdelijk beveiliging ingezet.

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In Kloosterheerd wonen overwegend ouderen die dag en nacht zorg krijgen. Een woordvoerder van zorggroep Meander, waar Kloosterheerd onder valt, zegt dat de asielzoekers naar een slaapplek op zoek waren omdat "ze weten dat we 24 uur per dag open zijn". De toegangsdeur van het woonzorgcentrum wordt daarom vanaf 22.00 uur van binnenuit gesloten.

Toezicht en beveiliging

Na de incidenten zijn de politie, het COA en de gemeente geïnformeerd. De gemeente heeft nu toezicht ingezet en in de avond en nacht is bij het woonzorgcentrum een beveiligingsbedrijf aanwezig. De beveiliging is een tijdelijke maatregel. Ondertussen zoekt Meander naar een structurele oplossing.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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