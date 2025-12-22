Volg Hart van Nederland
Asiel pendelbus drukker sinds stop kaartverkoop: 'Best logisch'

Beleid

Vandaag, 16:02

De pendelbus tussen station Emmen en het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is drukker sinds reizigers geen kaartje nodig hebben. Dat laat Bas de Smit van het bedrijf Munckhof weten. "Best logisch", stelt hij, want de bus heeft nu "een enorme aanzuigende werking".

Op 16 december maakte de gemeente Westerwolde de pendelbus gratis om overlast op de normale buslijnen van Qbuzz te verminderen. Daar zorgden wanbetalers voor problemen.

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de veiligheid van buschauffeurs die rijden op de lijnen naar Ter Apel:

2:06

Extra beveiliging

Demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) is tegen het gratis vervoer en sommeerde het terug te draaien. Westerwolde en Munckhof laten weten dat vanaf 30 december weer een kaartje nodig is.

Bij de opstap van de pendelbus is extra beveiliging. Dat is volgens De Smit cruciaal voor een goede sfeer tijdens de rit. Een Qbuzz-woordvoerder wil niet reageren op vragen of de overlast op de reguliere lijnen is verminderd sinds de pendelbus gratis is.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

