AOW-leeftijd blijft voorlopig ongewijzigd: 67 jaar en 3 maanden

De leeftijd waarop mensen AOW (Algemene Ouderdomswet) ontvangen, blijft in 2032 onveranderd op 67 jaar en 3 maanden. Dat komt doordat de levensverwachting nog wel stijgt, maar minder hard dan voorheen, schrijft minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt daarvan elk jaar een prognose voor over vijf jaar.

Steeds meer Nederlanders werken door na hun AOW-leeftijd. Hoe er over de AOW wordt gedacht, is te zien in de video hierboven.

Nederlanders worden steeds ouder

Volgens het CBS leven mensen die in 2032 65 jaar worden daarna naar verwachting nog gemiddeld 21 jaar en 29 dagen. Dat is een kleine toename ten opzichte van 2031.

Tot en met 2027 is de leeftijd waarop de AOW-uitkering start 67 jaar. Vanaf 2028 is dat 67 jaar en 3 maanden. Dat blijft dus voorlopig zo.