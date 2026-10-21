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Steeds meer Nederlanders werken door na AOW-leeftijd

Werk

Vandaag, 06:42

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Steeds meer mensen blijven werken nadat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. In het tweede kwartaal van dit jaar waren dat 152.000 werknemers, vergeleken met 96.000 begin 2018. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het percentage AOW'ers in loondienst steeg in die periode van 1,2 naar 1,7 procent.

Mannen werken vaker door dan vrouwen. Van alle mannelijke werknemers was in het tweede kwartaal 2,3 procent ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, tegenover 1,1 procent van de vrouwen.

Vooral in de verhuur en handel van onroerend goed werken relatief veel mensen na de AOW-leeftijd door. Daar gaat het om 4,3 procent. Bij de overheid is het aandeel met 0,6 procent het kleinst.

Carrièreswitch na pensioen

Ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wisselen mensen nog van beroep. In het tweede kwartaal stroomden bijna 21.000 werknemers boven die leeftijd een andere bedrijfstak in. Van de werknemers die na hun AOW-leeftijd uitstromen, gaat 9 procent aan de slag in een andere bedrijfstak. Het merendeel gaat met pensioen.

Door ANP

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