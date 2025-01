Heeft het laatste frituur geslagen voor patatkramen in Almere?

Er zit een frituurverbod voor kramen aan te komen in Almere. Het college wil rond iedere school en het ziekenhuis een grote cirkel van 100 meter gaan trekken waarin geen standplaatsen meer beschikbaar zijn voor kramen die 'gefrituurde etenswaren' aanbieden. Maar een vette bek bij de welbekende fastfoodketens, dat kan nog wel. Totale onzin, zegt patatkraameigenaresse Jacqueline en met haar ook vele Almeerders.

Haar kraam staat - mochten de plannen daadwerkelijk doorgaan - bijzonder ongunstig: precies tussen een school en het lokale ziekenhuis in. "Het is bijzonder vervelend allemaal. Ik vind het een bijzondere manier van denken van de gemeente. Ik sta al 11 jaar op deze standplaats, nota bene toegewezen door de gemeente", briest de onderneemster. Het plan treft niet alleen patatkramen, maar bijvoorbeeld ook oliebollen- en loempiakramen en is bedoeld om de strijd tegen het overgewicht aan te gaan.

'Dit is zo stressvol'

Naast het frituurverbod zit er nog een andere aanpassing in de pijpleiding: vergunningen voor standplaatsen zullen niet meer voor onbepaalde tijd worden afgegeven, maar voor maximaal 12 jaar. Ook dat steekt Jacqueline. "Er zijn sinds ik hier sta al drie keer nieuwe regels bedacht. Wat als er nou over een tijdje iemand komt die zegt dat het weer anders gaat, bijvoorbeeld dat het nog maar maximaal drie jaar gaat worden? Dit is zo stressvol."

Een spoeddebat is inmiddels aangevraagd door Leefbaar Almere. Fractievoorzitter Jordy Hulzebos noemt de plannen van het college, waar zijn partij overigens ook deel van uitmaakt, niet haalbaar. "Dan kunnen deze kramen nergens meer gaan staan. Je hebt het over fatsoenlijke, hardwerkende lokale ondernemers. Hier tref je de grote multinationals, die toch al amper belasting betalen, niet mee. En wat als deze frietkraam weggaat? Dan komt er bijvoorbeeld een kebabzaak, die niet frituurt maar net zo 'ongezond' is, voor in de plaats."

Tot 19 februari kan er nog gereageerd worden op de voorgenomen plannen van de het college. Daarna bestaat de mogelijkheid dat deze nog zullen worden aangepast. De gemeente laat weten in een reactie dat ze in Almere een gezondere voedselomgeving willen creëren door gefrituurd voedsel binnen 100 meter van scholen en het ziekenhuis te weren, geïnspireerd door vergelijkbare maatregelen in andere steden. Hoewel de gemeente begrijpt dat dit impact heeft op standplaatshouders, wordt dit gezien als een noodzakelijke eerste stap om overgewicht – dat in Almere hoger ligt dan het landelijk gemiddelde – tegen te gaan. Het beleid ligt momenteel ter inzage en kan nog worden aangepast op basis van ingediende bezwaren, waarbij een overgangsperiode van 12 jaar geldt.

'Mensen zijn blij dat ik er ben'

Ondertussen gaat Jacqueline voor nu maar door met het bakken voor haar klanten: "Mensen die bij mijn kraam komen zeggen dat ze blij zijn dat ik er sta. Want het is niet alleen goede friet. Ze zijn er ook even uit. Neem bijvoorbeeld de mensen in het ziekenhuis. Na een week daar te hebben gelegen begint het menu weer opnieuw. Dan wil je wat anders. En mijn kraam is dan net even wat anders."