Agema reageert fel op beschuldigingen: 'Ga mij niet voor de bus gooien'

Zorgminister Fleur Agema en D66-Kamerlid Wieke Paulusma zijn woensdag hard gebotst in een debat toen het ging over de extra bezuiniging op de zorg. Paulusma noemde de bezuiniging op bijscholing voor verpleegkundigen "hallucinant", maar volgens Agema stond D66 aan de wieg van die bezuiniging. In een gesprek met Hart van Nederland laat de zorgminister weten het verdrietig te vinden hoe 'dit nu allemaal loopt', maar ze laat zich niet voor leugenaar uitmaken.

Later in het debat erkende Agema zelf ook dat de D66 daar niet verantwoordelijk voor is. Daarop betichtte Paulusma de minister van "leugens". Het Kamerlid zei het "zeer kwalijk" te vinden dat Agema hier niet de waarheid over sprak. Paulusma vindt dat Agema zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor de bezuiniging, in plaats van die af te schuiven op D66. Volgens Paulusma wist Agema namelijk dat de bezuinigingen niet alleen bij medisch specialisten, maar ook bij verpleegkundigen terecht zouden komen.

Agema zei herhaaldelijk Paulusma te snappen dat de bezuinigingen niet uit de koker van D66 kwamen. "Maar u kunt gewoon zeggen: dit is niet zo. U hoeft me niet gelijk voor leugenaar uit te maken."

Agema vertelt aan Hart van Nederland dat het amendement van de oppositie woensdagavond plotseling op tafel kwam en dat zij, net als haar ministerie, compleet werd verrast. "We moesten gaan uitpluizen wat voor regeling het was. Vrijdag wisten we waar het over ging, en pas maandag ben ik überhaupt bijgepraat over de gevolgen," verklaart ze.

Nooit bedoeling oppositie

De oppositiepartijen waarmee de coalitie een akkoord heeft gesloten over extra bezuinigingen op de zorg, om zo het onderwijs te kunnen ontzien, willen niet dat verpleegkundigen daar de dupe van worden. Zij onderschreven allemaal een oproep daartoe die D66'er Hans Vijlbrief indiende tijdens het debat over de najaarsnota.

De betrokken oppositiepartijen lieten tijdens het debat al blijken dat het nooit hun bedoeling was ook te bezuinigen op verpleegkundigen. Zij willen Agema dan ook de ruimte geven een andere invulling te zoeken. Ook bij de meeste coalitiepartijen viel te horen dat de inzet was de bezuiniging te laten landen bij medisch specialisten, de grootverdieners in de gezondheidszorg.

Zorgorganisaties kritisch

De zorgsector reageerde eerder deze week met felle kritiek op de bezuinigingen. Brancheorganisaties zoals de NFU, NVZ en FMS stuurden een brandbrief naar de Eerste Kamer. Zij noemen het besluit "onbegrijpelijk" en waarschuwen voor "grote negatieve consequenties" voor onder andere de opleiding en bijscholing van zorgprofessionals.

Agema begrijpt de teleurstelling van de zorgsector. "Ik hoor hun teleurstelling en deel die ook. Dit komt iedereen rauw op het dak. Het is belangrijk dat we in januari verder praten om naar een praktische oplossing te zoeken."

'Niet mij voor leugenaar uitmaken'

De minister was fel over de beschuldigingen aan haar adres. "Toen ik mijn zorgen heb geuit, werden mensen boos op mij en werd ik vals beschuldigd van liegen, wat ik natuurlijk niet heb gedaan. Mijn ministerie wist van niets, ik wist van niets. Dus ga mij niet voor leugenaar uitmaken of mij voor de bus gooien," benadrukte ze. Agema gaf aan dat zulke "ongelukken" helaas gebeuren, maar dat ze zich blijft inzetten om een oplossing te vinden.

Budgetrecht en gevolgen

Agema gaf aan dat het budgetrecht van de Kamer ertoe leidde dat de PVV moest instemmen, omdat anders de onderwijsbegroting ernstig in gevaar zou komen. Ze wees erop dat de gekozen regeling ook gevolgen heeft voor medisch-specialistische zorg en bijscholing: "Om mensen goed te scholen, is het belangrijk dat daar geld voor blijft."

De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten alle begrotingen in januari en februari te behandelen.

Hart van Nederland / ANP