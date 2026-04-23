140 jonge asielzoekers tijdens winter op vakantiepark in Heino

140 jonge asielzoekers tijdens winter op vakantiepark in Heino

Beleid

Vandaag, 10:35 - Update: 2 uur geleden

Een vakantiepark in de buurt van Heino in Overijssel gaat in de winter een opvang worden voor jonge asielzoekers. Het gaat om maximaal zo'n 140 jongeren van tussen de 15 en 18 jaar oud. De gemeenteraad van Olst-Wijhe waar het park onder valt moet nog wel stemmen over het plan, maar staat er positief tegenover.

Het terrein is al eens gebruikt om asielzoekers op te vangen. Het ligt vlakbij het station van Heino. De gemeente Raalte staat ook achter het plan voor de winteropvang. Deze opvang gaat de komende vijf jaar geleden tussen oktober en april.

Mocht het COA de locatie in de zomer nodig hebben, dan moet dat in overleg als de opvang langer dan twee weken duurt en meer dan 48 asielzoekers betreft.

Door ANP

