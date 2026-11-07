112-meldkamer Oost-Nederland zwaar onderbezet

Het is crisis op de ambulancemeldkamer Oost-Nederland. Door personeelskrapte komen roosters niet rond, waardoor de grootste meldkamer van Nederland al meerdere keren een nacht lang geen 112-oproepen kon aannemen. Dat blijkt uit interne documenten in handen van Omroep Gelderland. "Dit gaat over leven of dood. 112 moet altijd goed bereikbaar zijn", reageert Patiëntenfederatie Nederland bij de lokale omroep.

Het is de nacht van 30 september op 1 oktober. Normaal gesproken nemen dan drie centralisten de 112-telefoontjes op. Nog eens vijf centralisten sturen de ambulances aan en twee centralisten bemannen de spoedlijnen voor professionele hulpverleners. Maar die nacht is de bezetting bij lange na niet rond. Aan het begin van de avond valt daarom het besluit: de meldkamer Oost-Nederland gaat 'op zwart'. Er gaat geen enkel 112-telefoontje meer naar Apeldoorn. De kleinere meldkamer van Noord-Nederland neemt ze over.

Leunen op andere meldkamers

De krappe personeelsbezetting, die vooral bij Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid speelt, komt niet uit de lucht vallen. Ook de maanden daarvoor vallen er gaten in het rooster. De meldkamer Oost-Nederland leunt die momenten zwaar op haar 'buddy'-meldkamer in Noord-Nederland, die dan extra bezetting moet invliegen om de overloop vanuit Oost-Nederland aan te kunnen.

Toename 112-meldingen

De regio's erkennen dat de bezetting onder druk staat. Dat komt volgens hen door 'een toenemende zorgvraag, schaarste aan verpleegkundigen, uitstroom van personeel en hogere verzuimcijfers'. Daar staat tegenover dat een nieuwe medewerker pas na negen maanden volledig opgeleid en inzetbaar is. Volgens de regio's hebben ze de afgelopen tijd al geprobeerd om meer mensen op te leiden. De meldkamer ziet ook het aantal 112-meldingen de afgelopen jaren sterk toenemen.