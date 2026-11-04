Man probeert in een Apeldoorns kanaal hond te redden, beiden komen in problemen

Een man is woensdagochtend in een Apeldoorns kanaal gesprongen om zijn hond te redden. Dat melden verschillende regionale media.

Het dier was in het water beland en kon er niet meer zelfstandig uit komen. Zijn baasje sprong hem achterna, maar kon vervolgens zelf ook niet meer uit het water komen. Omstanders die daar op dat moment zelf ook hun hond uitlieten, belden 112.

De toegesnelde brandweer redde vervolgens met een ladder de drijfnatte man uit het kanaal, waarna het eveneens gearriveerde ambulancepersoneel ter plekke eerste hulp verleende. Vanwege de ernst van de situatie is het slachtoffer alsnog met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de man er nu aan toe is, is niet bekend. De hond werd door agenten uit het water gehaald en opgevangen.