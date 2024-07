Yeşilgöz onder vuur over onjuiste cijfers over asielzoekers, oppositie woest

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) is in een debat met de Tweede Kamer flink onder vuur komen te liggen over haar uitspraken over gestapelde gezinshereniging. Vooral de oppositie neemt het haar uiterst kwalijk dat ze onjuiste cijfers heeft gebruikt.

Nadat het kabinet-Rutte IV in juli vorig jaar over een strengere asielaanpak was gevallen, zei minister en VVD-leider Yeşilgöz dat er jaarlijks grote groepen verre familieleden van asielzoekers naar Nederland komen. Deze vorm van gezinshereniging wordt in politiek Den Haag 'nareis op nareis op nareis' genoemd.

Yeşilgöz herhaalde dat vaak in de verkiezingscampagne. Net voor de verkiezingen zei ze dat het om duizenden mensen per jaar ging. Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat het om slechts tientallen mensen per jaar gaat.

'Politieke leugen'

Vooral D66, GroenLinks-PvdA, SP, Volt en DENK nemen het de minister kwalijk dat ze maandenlang onjuiste informatie heeft verspreid en die tot op de dag van vandaag niet heeft gecorrigeerd. "We weten inmiddels dat de minister de cijfers zwaar heeft opgeblazen. Ik, de Tweede Kamer en Nederland zijn voor de gek gehouden, we zijn belazerd", fulmineerde Anne-Marijke Podt (D66). Andere Kamerleden van de oppositie noemden de uitspraken van Yeşilgöz een "politieke leugen" (SP), een "verzinsel" (Volt) en "onacceptabel" (PvdD).

'Verkeerde getal'

Yeşilgöz heeft in een debat met de Tweede Kamer toegegeven dat ze ze "per abuis" een verkeerd getal heeft gebruikt toen ze het over gestapelde nareizigers had. "Dat is het verkeerde getal, behorend bij een ander reëel probleem", zei ze tegen een kritische Kamer.

"Als we spreken over nareis dan gaat het zeker over duizenden mensen", zei Yeşilgöz. Het verlengde daarvan is nareis op nareis. "Maar het is absoluut zo dat ik dat beter had moeten formuleren."

Ze weerspreekt dat ze "bewust zou hebben gelogen om de boel te ondermijnen". Yeşilgöz haalde uit naar de kritiek vanuit de oppositie. "Ik vind het nogal wat om iemand maandenlang te beschuldigen van doelbewuste leugens. Dat trek ik me zeer aan en dat raakt me."

