Tientallen studenten blokkeren campus Universiteit Wageningen

Tientallen studenten blokkeren woensdagochtend de twee ingangen van de campus van de universiteit in Wageningen. Ze eisen dat de universiteit direct de banden met Israël verbreekt en in gesprek gaat met de actievoerders.

Bij de hoofdingang van de campus staan op beide rijbanen badkuipen gevuld met cement, waaraan studenten zich hebben vastgeketend. De andere, kleinere ingang is geblokkeerd met fietsen. Daar kan verkeer de campus nog wel verlaten. Ook de lijnbussen kunnen via de busbaan nog gewoon de campus op en af.

De half-Israëlische Tamar durft vanwege de protesten bij de UvA niet meer naar haar universiteit. Ook haar vrienden blijven uit angst thuis. Dat zie je in de video hierboven.

'Wachten op open gesprek'

De studenten willen de blokkade volhouden "zo lang als mogelijk is", zegt woordvoerder Matijn. "In ieder geval tot de universiteit onze eisen inwilligt en de banden met Israël verbreekt, of met ons in gesprek gaat. We wachten al bijna twee weken op een open gesprek, dus niet op een gesprek achter gesloten deuren. Omdat we al zo lang wachten, voelen we ons nu genoodzaakt tot deze blokkade."

De universiteit zegt dat het autoverkeer is geblokkeerd, maar dat mensen de campus met de fiets en met het openbaar vervoer nog kunnen bereiken. "De colleges gaan door. Wel is het lastig dat er veel diploma-uitreikingen zijn. We kijken wat de impact is en wat we daaraan kunnen doen", laat een woordvoerder weten.

Maar één uitkomst mogelijk

De Wageningse universiteit wil dat de activisten hun blokkade stoppen. "We zitten de laatste weken in een impasse. Zij willen ons dwingen tot een openbaar debat waarin wij verantwoording afleggen over de koers die wij varen. Het lijkt erop dat er voor hen maar één uitkomst van het debat mogelijk is. Wij vinden dat ongebalanceerd en niet academisch", stelt de woordvoerder van de universiteit. "We hebben aan ze gevraagd om met ons in gesprek te komen om te bepalen waar we nu staan, maar zij weigeren dat."

