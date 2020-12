Goed nieuws voor de werknemers van lunchroom DusToch! in Middelburg. De verstandelijk beperkten die als dagbesteding in de zaak werken dreigden door bezuinigingen hun werkplek te verliezen. Maar na een handtekeningenactie liet een andere zorgaanbieder van zich horen en nu wordt de lunchroom overgenomen.

Zorgaanbieder ‘s Heeren Loo moest vanwege bezuinigingen per 1 januari stoppen met de zaak, maar Salcha Zorg neemt het pand in de Zeeuwse stad en alle cliënten en begeleiders over in het nieuwe jaar. Bestuurder Willem Peeters heeft een kleinschalige zorgonderneming en is blij dat hij de mensen met zijn besluit gelukkig mocht maken.

Lees terug: Middelburgse zorggroep moet bezuinigen en sluit dagbestedingen: ‘Dit is een ramp voor ze’

Peeters weet dat het werken in de lunchroom voor de cliënten echt een levenswerk is, zegt hij aan Hart van Nederland. “We hebben vandaag getekend en dan zie je al die blije gezichten”, vertelt de bestuurder. “Geluk en tevredenheid moet altijd het vertrekpunt zijn.”

‘Dit werk is zo belangrijk’

In tegenstelling tot de blijdschap van vandaag, was de verslagenheid erg groot toen de werknemers hun baan dreigden te verliezen. Voor cliënten, begeleiders en familie kwam de teleurstelling hard aan. Zo zou de 39-jarige Martin van Croonenburg na twintig jaar de baan van zijn dromen verliezen.

Vader Jan maakte zich dan ook grote zorgen over de toekomst van zijn zoon, omdat hij en zijn collega’s niet goed kunnen wennen aan veranderingen. Maar gelukkig is daar nu het verlossende woord. “Hij kan weer verder met wat hij graag doet. Dat is zo belangrijk voor hem. Toen hij het hoorde was hij dolgelukkig”, vertelt Van Croonenburg opgelucht aan Hart van Nederland.

Lees ook: Gehandicapten Maastricht zijn bang om scootmobiel kwijt te raken: ‘Dat is de grootste vrees’

Ook de 25-jrige Joost de Nooijer kon zijn oren ook niet geloven toen hij te horen kreeg dat hij mag blijven. Zus Josephine bracht haar broer op Pakjesavond het goede nieuws. “We zagen dat hij de laatste dagen wel erg stil en verdrietig was, dus toen hebben we het hem verteld als sinterklaascadeau. Hij was super super enthousiast.”

Nieuwe naam voor DusToch!

Het nieuwe huurcontract dat gaat op 1 januari in. De naam DusToch! zal dan ook worden aangepast. Welke nieuwe naam de lunchroom krijgt, is nog niet bekend. “Ik maak er een prijsvraag van: degene die de leukste naam instuurt, kan voor twee gratis komen lunchen”, aldus Peeters.

Bovenstaande reportage werd in oktober uitgezonden in Hart van Nederland