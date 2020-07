Mensen met een scootmobiel in Maastricht zijn boos en bezorgd. De stad moet bezuinigen en wil de voertuigen voortaan uit een ander potje met andere regels betalen. Tientallen mensen vrezen hun liefste en belangrijkste bezit kwijt te raken, dus reden ze dinsdag naar het stadhuis.

Net als veel andere gemeenten heeft de Limburgse stad ook te maken met grote tekorten en daarom moet er bezuinigd worden. Nu kunnen gehandicapten aansprak maken op een scootmobiel via individueel maatwerk, maar het college wil de gehandicaptenvoertuigen straks alleen nog via collectieve uitleen beschikbaar stellen.

Veel vragen, weinig antwoorden

Genoeg reden voor mensen met een scootmobiel om zich zorgen te maken, stelt Peter Vrehen van Samen Onbeperkt bij Hart van Nederland. Die stichting zet zich in voor de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte. Samen Onbeperkt nam het initiatief om dinsdagmiddag te demonstreren voor het stadhuis.

Lees ook: Adri mag supermarkt niet in met scootmobiel: ‘Je voelt je gewoon gediscrimineerd’

“Het is logisch dat mensen onzeker zijn, want niemand weet waar hij of zij aan toe is”, zegt Vrehen. Mensen vragen zich volgens hem af of ze hun scootmobiel in moeten leveren. “En als ze ergens naartoe willen, moeten ze dan ruim van tevoren reserveren? Dat zijn terechte zorgen en daar willen we antwoorden op.”

De gehandicapten willen met het protest duidelijk maken dat het voorstel van het college wat hen betreft van tafel moet. “Nu kunnen we ons nog laten horen, in september neemt de raad een besluit”, legt Vrehen uit.

‘Raak ik mijn vrijheid kwijt?’

Een van de Maastrichtenaren met een scootmobiel is de 73-jarige Joke de Mos. Zij raakte vijf jaar geleden een been kwijt na een amputatie en is sindsdien afhankelijk van haar scootmobiel, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Dat is de grootste vrees, dat ik mijn scootmobiel moet inleveren.”

Joke schrok toen ze hoorde over het voorstel. “Dit gaat zo toch niet, dacht ik. Als ik in de toekomst alleen nog aan een scootmobiel kan komen door ‘m te reserveren, dan ben ik mijn vrijheid kwijt”, zegt ze bevreesd.

Lees ook: Politie plukt man en vrouw op scootmobiel van provinciale weg

Geen geld voor eigen scootmobiel

Vrehen legt uit dat het vooral belangrijk is dat de gehandicapten niet geraakt zullen worden in hun portemonnee. “Ongeveer tachtig procent van de mensen met een scootmobiel leeft van een uitkering.”

Volgens hem maken zich ze nu zorgen over hun toekomst omdat ze bang zijn om hun hulpmiddel kwijt te raken of dat het moeilijk wordt om er aan eentje te komen. “Zo’n scootmobiel kost tussen de 3000 en 6000 euro. Dat geld hebben ze niet.”

Verantwoordelijk wethouder Bert Jongen ging tijdens de demonstratie in gesprek met de bezorgde burgers en hoopte hen gerust te stellen. De scootmobielers zitten vooral te wachten op duidelijkheid, maar de vraag is of hij die kan geven.