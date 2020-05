Politie plukt man en vrouw op scootmobiel van provinciale weg

De politie in Kerkrade heeft dinsdagochtend twee mensen die in een scootmobiel reden van de N300 gehaald.

“Met je scootmobiel op de N300 waar 100 kilometer per uur is toegestaan, is niet slim”, schrijft de politie Kerkrade op Instagram. Samen met Rijkswaterstaat kon de politie het duo veilig van de weg begeleiden. Vermoedelijk reden de bestuurders per abuis de N300 op.

