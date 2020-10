Middelburgse zorggroep moet bezuinigen en sluit dagbestedingen: 'Dit is een ramp voor ze'

Zorggroep ‘s Heeren Loo sluit door bezuinigingen enkele dagbestedingen. Zo moeten mensen met een verstandelijke beperking, die bij lunchroom Dustoch! in Middelburg werken, binnenkort op zoek naar nieuw werk. ”Ze voelen zich een soort van ontslagen. Het gevoel: Wat moeten we nu?”

Voor cliënten, begeleiders en familie komt de teleurstelling hard aan. Ook is er veel onbegrip. Er is een petitie gestart die inmiddels meer dan 1500 keer is ondertekend.

Nachtmerrie

Een bezorgde ouder is Wim de Nooijer. Zijn 25-jarige zoon Joost heeft het syndroom van Down en werkt zes jaar bij de lunchroom. Hij gedraagt zich door het nieuws anders dan normaal. ”Het komt heel hard aan. De cliënten zullen het niet zelf zeggen, maar je merkt echt dat het veel met ze doet. Joost had vannacht een nachtmerrie over het sluiten van de lunchroom.”

Volgens ‘s Heeren Loo zullen de cliënten kunnen worden overgeplaatst naar andere dagbesteding locaties. Zo doen ze een suggestie om aan het werk te gaan bij hun andere locaties, als Grand Café ‘t Getij in Middelburg of lunchroom de Mosselbank in Vlissingen. Maar daarvan wordt het verhuizen niet minder pijnlijk. “De cliënten die al eerder zijn overgeplaatst naar andere dagbestedingslocaties zijn verdrietig, omdat het zo’n groot verschil was. Het is voor hen extra heftig als iets verandert”, vertelt de Nooijer.

Alternatieven

Hoe vervelend de ontwikkeling is, toch is het volgens de zorgaanbieder noodzakelijk om de locatie te sluiten. “Al een aantal jaar maakt ‘s Heeren Loo verlies. De lunchroom liep al een paar jaar niet goed genoeg”, vertelt Marloes Lelieveld, een woordvoerder van de zorggroep.

Martin (39) werkt al twintig jaar in de lunchroom. Door het werk heeft hij zich met de jaren beter ontwikkeld. Zijn vader, Jan van Croonenburg, maakt zich zorgen over zijn toekomst. ”Als dit wegvalt, is dat een ramp. Verstandelijk beperkten komen ook langs bij de lunchroom voor een kopje koffie. Ik krijg het idee dat geld belangrijker is dan de cliënten. Het is pijnlijk, want je wil het beste voor je kind.”

‘Ontslagen’

Rob Zwigtman is begeleider in de lunchroom en leeft mee met de cliënten en hun familie. ”We leiden ze hier op en kunnen alles zelfstandig. Ze voelen zich een soort van ontslagen. Het gevoel: Wat moeten we nu? Ook zijn er niet veel alternatieven voor dagbestedingen in de buurt’.”

Of de petitie de lunchroom nog kan redden is onzeker. Het plan is om de lunchroom binnen een paar maanden te sluiten.