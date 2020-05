Spatschermen verdelen de horeca: 'Ongezellig om tussen glas te zitten'

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil een proef te starten met spatschermen in restaurants, cafés en op terrassen. Maar zitten ze in de horeca wel te wachten op al dat plexiglas?

Onderzoeksorganisatie TNO moet met de proef achterhalen of door plexiglas de eis dat bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden kan worden losgelaten. Grapperhaus wil zo de horeca tegemoet komen. “Als blijkt dat dit een veilig en werkbaar alternatief is, dan kunnen horeca-ondernemers meer met de ruimte die ze hebben”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

‘Te laat en overbodig’

Eerder werden horeca-ondernemers gevraagd om alvast na te denken over hoe hun zaak op een verantwoorde manier weer open zou kunnen. Eigenaar Jimmy Croymans van Café ‘t Ponton in Kampen investeerde zodoende als een van de eersten in schermen van plexiglas.

Maar vervolgens kreeg hij te horen dat ze verboden waren. Nu er een pilot wordt gestart is hij eigenlijk nog steeds niet blij. “Ik vind de pilot te laat en nu dus overbodig.” Zijn zaak gaat maandag open en er wordt volgens hem nu pas onderzoek gedaan. “Ik heb de schermen al en weet dat het gewoon werkt. Je kunt er meer meters mee benutten.”

‘Zorgt voor schijnveiligheid’

Ook horeca-ondernemer Kim Tielemans is niet tevreden, maar om heel andere redenen. Kim is niet bepaald enthousiast over de spatschermen. Samen met haar partner runt ze Grand Café Lebowski in Utrecht en Kim heeft dan ook geen seconde nagedacht om plexiglas te gebruiken.

De uitbater vindt de schermen een ongezellig gezicht en is van mening dat ze niet hun werk doen. “Ik vind het geen horecabeleving om tussen het glas te zitten en bovendien is het nog niet duidelijk of het ook echt helpt.” Kim vindt dan ook dat het eerder voor “schijnveiligheid” zorgt.

Voor juli afronden

Volgens haar gaat kwaliteit boven kwantiteit. “Ik heb liever dat de mensen met een ontspannen gevoel zitten.” Ze is daarom bereid om meer zitplaatsen in te leveren. “De mensen nemen zelf de verantwoordelijkheid om te komen. En als je niet durft zonder de schermen, dan kun je beter een fles wijn kopen bij Albert Heijn.”

De proef zal eerst in Rotterdam en Tilburg gehouden worden, in overleg met MKB Nederland en Koninklijke Horeca Nederland. Het plan is om de pilot afgerond te hebben voor 1 juli. Als de uitkomsten bekend zijn, zal het kabinet besluiten of en hoe de spatschermen gebruikt kunnen worden binnen de horeca.