Ouders zetten Mounir (18) uit huis omdat hij homo is: 'Ik beteken niks voor ze'

Door je ouders op straat worden gezet omdat je homo bent. Het overkomt de 18-jarige Mounir Jamal. Dinsdag deelt hij zijn emotionele verhaal op Instagram en sindsdien wordt hij overspoeld door reacties.

“Ik ben heel blij dat er aandacht voor is en dat wilde ik ook, maar dit had ik nooit verwacht”, vertelt Mounir woensdagavond aan Hart van Nederland. “Ik krijg vooral positieve berichten, maar ook veel doodsbedreigingen.”

Lees ook: Anti-homogeweld in Brabants azc: lesbische vrouw krijgt kokend water over zich heen

‘Ik geef je een week’

Op Instagram deelt Mounir een berichtje dat hij van zijn ouders heeft gekregen. “Zorg dat je bij ons uitgeschreven bent. En zorg dat je de telefoon op jouw naam krijgt, anders ga ik je blokkeren. Ik geef je één week,” zo is te lezen.

Op straat gezet

Twee weken geleden, vijf dagen na zijn achttiende verjaardag, wordt Mounir op straat gezet. Het is dan vier jaar geleden dat hij uit de kast is gekomen. Sindsdien leeft hij in een hel. “Op dat moment stond heel mijn leven op zijn kop. Ik werd op elk moment gecontroleerd, bedreigd, heb trauma’s opgelopen en dat alles om het feit dat ik homo ben.”

Mounir schrijft dat hij jarenlang in een depressie heeft gezeten, omdat hij telkens ‘de grond ingestampt werd’. Volgens Mounir hebben zijn ouders zelfs gezegd dat hij zich van kant moest maken. “Ik beteken niks meer voor ze. Ergens ben ik blij dat ze mij uit huis hebben gezet, want ik weet niet wat ik mezelf had aangedaan als ik daar nog vier jaar had moeten zitten.”

Niet geaccepteerd

Aan Linda Meiden laat Mounir weten dat hij al het vermoeden had dat zijn ouders zijn coming-out niet zouden accepteren.

“Mijn vader is moslim en hoewel mijn moeder dat niet is, staat zij wel achter mijn vaders keuzes,” zegt hij tegen het platform. Mounir kan niet bevatten dat ouders ‘hun eigen vlees en bloed op straat zetten, omdat het geloof belangrijker is dan hun kind’.

Lees ook: Homostel in Amsterdam uitgescholden en bespuugd, belager gefilmd

‘Je bent zo sterk!’

Mounir roept op zijn Instagrambericht zoveel mogelijk te delen, om homohaat de wereld uit te helpen. “We leven in 2020 en het zou niks uit moeten maken wie of wat je bent.” Mounir krijgt nadat hij bericht op Instagram veel reacties binnen.

Ook bekende mensen reageren. “Dat dit soort dingen gebeuren anno 2020 is niet te geloven,” schrijft zanger Duncan Laurence. En Nikkie Tutorials schrijft: “Je bent zo sterk!”

Toch is Mounir ook overweldigd door de vele aandacht die hij nu ineens krijgt, zo laat hij aan Hart van Nederland weten. Hij wil zich voorlopig even terugtrekken en neemt rust.

Beeld: Instagram / Mieros