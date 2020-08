Anti-homogeweld in Brabants azc: lesbische vrouw krijgt kokend water over zich heen

Een lesbische vrouw uit Nigeria is in de nacht van zondag op maandag in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Gilze overgoten met kokend water. Daarna werd ze door het COA met tweedegraads brandwonden op een lange treinreis gezet.

Het had een mooi verjaardagsfeestje met haar geliefde moeten zijn, maar het eindigde in een drama. Voorzitter Sandro Kortekaas van hulporganisatie LGBT Asylum Support staat het slachtoffer bij en vertelt aan Hart van Nederland hoe de vrouw het kokende water over zich heen kreeg.

Partner beschermd

Volgens hem gebeurde het drama toen een andere Nigeriaanse vrouw eerst probeerde om kokend heet water over de partner van het slachtoffer te gooien. Ook mikte ze daarbij op het achttien maanden oude zoontje van de partner.

De Nigeriaanse asielzoekster sprong ertussen om hen te beschermen en kreeg zo het gloeiende water over zich heen. “Ze heeft nu rechts van haar oksel tot voorbij haar bil grote tweedegraads brandwonden. “Ze is voor het leven getekend. Dit is werkelijk zeer, zeer schokkend”, reageert Kortekaas.

“Nadat ik de gruwelijke foto’s van de brandwonden bekeken had, heb ik nog uren wakker gelegen”, zegt de voorzitter van LGBT Asylum Support. “Het is zo heftig, je hebt er eigenlijk geen woorden meer. Het overkomt mensen die juist veiligheid zoeken in Nederland.”

Op de trein gezet

De partner van het slachtoffer werd volgens Kortekaas al langer lastiggevallen door de heteroseksuele vrouw en haar man. Het stel praat openlijk over hun homohaat. Nadat de dader het kokende water over de asielzoekster gegoten had, zei ze blij te zijn dat ze dit gedaan had.

Door de aanval liep de lesbische vrouw grote eerste- en tweedegraads brandwonden op. De medische dienst voor asielzoekers (GZA) en het COA hebben de vrouw daarna niet geholpen, stelt de voorzitter boos. Volgens hem weigerde GZA het slachtoffer te helpen omdat ze in een ander asielzoekerscentrum woont.

Van het COA kreeg de Nigeriaanse asielzoekster een verbod om nog in het centrum in Gilze te komen, omdat haar vriendin haar niet had aangemeld als bezoeker. Het slachtoffer moest vervolgens urenlang met de trein naar de andere kant van Nederland, terwijl ze amper nog kon lopen of zitten.

‘Zorgvuldig’ onderzoek COA

Het COA laat aan Hart van Nederland weten de zaak “serieus” op te pakken en een “zorgvuldig” onderzoek te zijn gestart. LGBT Asylum Support zegt een klacht te hebben ingediend bij de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Het COA heeft nog niet gereageerd op de klacht.

Het slachtoffer probeert intussen te revalideren. “Ze heeft heel veel pijn, pijnstillers waren niet voldoende”, weet Kortekaas. “Nu komt eigenlijk pas het besef besef van hoe de komende periode eruit gaat zien. Het komt knetterhard aan.” Vrijdag gaat hij samen met de vrouw aangifte doen.

