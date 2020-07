In het Gelderse Epe is afgelopen zondag een transmeisje mishandeld. De 15-jarige Demi werd door twee jongens uitgescholden en in haar gezicht geslagen toen ze haar hond uitliet.

De mishandeling was zondagavond rond 21.45 uur in de buurt van de Griseeweg. Omdat Demi minderjarig is en tot een kwetsbare groep behoort, voert homorechtenactivist Nina de Koning namens haar het woord in de zaak.

“Demi liep de hoek om en daar stonden de twee jongens”, vertelt De Koning dinsdag aan Hart van Nederland. “Ze scholden haar uit voor kankerhomo en ze kreeg meteen in klap in haar gezicht.” De mishandelde tiener is inmiddels langs de huisarts geweest: ze heeft haar jukbeen gekneusd.

Honderden incidenten

Homo- en transfobie komen nog altijd vaak voor in ons land. De meest recente politiecijfers komen uit 2018: in dat jaar werd er 847 keer melding gemaakt van homodiscriminatie. Bij 189 incidenten werden slachtoffers zelfs fysiek aangevallen vanwege hun seksuele geaardheid.

Daarnaast is uit recent onderzoek van Transgender Netwerk Nederland gebleken dat deze aantallen bij transpersonen nog veel hoger liggen. In het onderzoek gaf een op de vijf ondervraagden aan in de laatste twaalf maanden te maken hebben gehad met (dreiging tot) fysiek geweld.

‘Niet alleen in Randstad’

De Koning heeft onlangs het platform End H.A.T.E. opgericht, want ook de homorechtenactivist merkt dat er steeds vaker geweld wordt gebruikt tegen de LHTBI-gemeenschap. En daar is ze klaar mee. “Zondag was ook een duidelijk voorbeeld van homo- of transfobie. Dit gebeurt helaas niet alleen in Amsterdam en de Randstad, dat blijkt maar weer.”

Demi gaat woensdag aangifte doen vanwege de mishandeling, aldus De Koning. Ze roept getuigen en mensen die mogelijk de twee daders hebben gezien op om zich te melden. Volgens het slachtoffer gaat het om twee licht getinte jongens. Ze hadden allebei een grijze jas aan, eentje droeg een rode pet, de ander een grijze.