Daan (24) werd 'uit het niets' aangevallen en geslagen op feest in Amsterdam

Wat een gezellige avondje uit met vrienden had moeten worden eindigde voor de 24-jarige Daan in een drama. De man werd afgelopen zaterdag op een festival in Amsterdam uitgescholden, geslagen en zelfs bijna in het water gegooid. Naar eigen zeggen gebeurde dit omdat hij homo is.

Daan had bij binnenkomst al geen goed gevoel bij het openluchtfeest, zo beschrijft hij op zijn Facebookpagina. “Er hing een andere sfeer dan op de feestjes waar ik normaal gesproken naartoe ga. Er waren veel mensen die ik niet gewend ben te zien op dit soort feestjes,” schrijft hij.

‘Die, kankerhomo’s’

Als Daan even later langs een groep mannen loopt, krijgt hij opmerkingen over zijn kleding naar zijn hoofd geslingerd. “Die, kankerhomo’s”, roepen de mannen hem na. Hij besluit door te lopen en er geen aandacht aan te schenken.

Even later zit Daan samen met een vriend aan de waterkant als hij opnieuw wordt aangevallen. “Een man kwam naar me toe rennen, tilde me onder mijn oksels op en probeerde me in het water te gooien”. Daan weet zich net op tijd los te wurmen, waarna de man door een vriend wordt tegengehouden.

‘Mijn bestaan is voor hen al provocatie’

Op het moment dat Daan de vriend van de man om uitleg vraagt, wordt hij van achteren door een derde persoon in zijn nek geslagen. “Ik was geschokt, ik had niets gedaan om dit uit te lokken. Ik zat daar gewoon”, vertelt Daan. “Maar ik denk dat mijn bestaan voor hen al een provocatie was.”

Een dag na het incident plaatst Daan zijn verhaal op zijn Facebook-pagina met daarbij een foto van een van de mannen die hem aanval. Een dag later staat de man plotseling voor de deur van het huis van Daan’s ouders met de vraag of zijn foto verwijderd kan worden uit het bericht.

Excuses

Ook wil hij Daan zijn excuses aanbieden, maar dat “Ik was nog niet klaar voor een confrontatie. Wat er is gebeurd, ligt nog vers in mijn geheugen en ik had mijn twijfels bij zijn bedoelingen”. Daan vindt het vooral erg eng dat de man het adres van zijn ouders weet. Uit vrees voor de veiligheid van zijn ouders roept daarom nu iedereen op om de dader geen berichtjes te sturen en om zijn foto te verwijderen.

“Ik ben nog steeds op zoek naar de man die mij heeft geslagen, maar daar ben ik mee bezig”, schrijft Daan. “Iedereen nogmaals bedankt voor jullie steun.”