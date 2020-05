Al ruim twee jaar wordt de Haagse wijk Moerwijk geteisterd door een rattenplaag. Bewoners overhandigden een dik pak handtekeningen, spraken meerdere keren met de gemeente en er kwam zelfs een heus rattenoffensief. Maar het lijkt allemaal voor niets te zijn geweest.

Conny Ligtvoet is een van Moerwijkers die zich sinds het begin van de overlast hard maakte voor een effectieve bestrijding van het ongedierte. Ze startte een actiegroep, waar tientallen bewoners zich bij aansloten. Het leek effect te hebben. De gemeente en woningcoöperaties gingen meerdere keren met hen om tafel om tot een oplossing te komen.

‘Ze lachen je uit’

“We hadden veel voor elkaar gekregen”, vertelt Conny woensdag aan Hart van Nederland. “Er kwam een rattenoffensief, dat was heel positief.” Maar al snel bleek dat het offensief geen lang leven beschoren was.

Zo werd het voederverbod dat er kwam straffeloos aan de laars gelapt. “Het blijft maar doorgaan”, verzucht Conny. “Als je mensen erop aanspreekt, wordt je bedreigd, uitgescholden. Soms verstaan ze je niet of ze lachen je uit.”

Volgens de Haagse gaat het niet om een paar broodkruimels die aan eendjes worden gevoerd. “Het zijn kerels op fietsen met tassen vol met brood. Het is ook niet strooien, maar dumpen.”

Nestelen in struiken

Ook lijkt de gemeente zich niets aan te trekken van de afspraken die ze eerder heeft gemaakt. “We hadden afgesproken dat sluikplanten weggehaald worden bij de herinrichting”, aldus Conny. De planten zijn voor ratten namelijk de ideale plek om zich in te nestelen. “Nu richt de gemeente een straat opnieuw in met duizenden van die planten. Waar zijn we dan mee bezig?”

Als ze bij het zetten van het eerste plantje bezwaar aantekent, wordt haar meteen de mond gesnoerd. U bent te laat, het blijft, krijgt ze te horen. “Het is gewoon verschrikkelijk”, zegt Conny, die vreest dat de plaag zich de komende tijd in alle hevigheid voortzet. “Het wordt warmer buiten en er ligt al meer rommel op straat. De ratten moeten nu alleen de weg nog vinden.”

Waar voedsel is, zijn ratten

De gemeente Den Haag erkent dat de overlast van ratten in de stad nog niet volledig is verdwenen. In de evaluatie van het rattenoffensief schrijft de gemeente dat dit “alles te maken heeft met het voedselaanbod”.

“Als bewoners en ondernemers voedsel en afval in de buitenruimte blijven achterlaten, dan zal de rattenpopulatie niet afnemen”, aldus de gemeente. “Bestrijding heeft dan weinig tot geen impact.”

‘Ratten krijgen extra jongen’

Stadsecoloog Martin van den Hoorn onderschrijft die conclusie. “Sterker nog, waar veel eten bij de mens tot obesitas en een lager libido kan leiden, spoort het de bruine rat juist aan tot het krijgen van extra jongen.”

Door de coronacrisis werken meer mensen thuis, waardoor er meer huisvuil aan de straat komt te staan. Afvalophalers maken volgens de gemeente langere dagen om al dat afval netjes op te ruimen. “Helaas zien we ook in Den Haag dat er bewoners zijn die hun vuil aanbieden op dagen dat er niet wordt ingezameld waardoor de troep op straat komt te liggen.”

Beeld: Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk