Een bouwlocatie in Lelystad is per direct gesloten, omdat bouwvakkers de locatie gebruikten om er te wonen en slapen. Ze hielden zelfs hamsters als huisdier op de bouwplaats, die verre van veilig is.

De Inspectie SZW heeft de bouwlocatie gesloten nadat vorige week donderdag bleek dat niet alle bouwvakkers over de juiste vergunning beschikken. Er wordt nu uitgezocht hoeveel van hen illegaal aan het werk waren.

Lees ook: Onschuldige huisgenoot in badjas ontvoerd door wraaklustige bouwvakkers

Gevaarlijk

Op de bouwlocatie wordt een kantoorgebouw omgebouwd tot appartementencomplex. Er hangen overal elektriciteitskabels los, waarvan sommigen niet goed zijn aangelegd. Wonen op een bouwplaats is verboden en zeer gevaarlijk. De inspectie SZW concludeerde dat er op de bouwplaats in Lelystad werd gewoond toen ze er matrassen, kleren, schoenen en uitgehangen was vond.

Daarnaast stonden er kooien en diervoeding, waaruit blijkt dat de bouwvakkers hamsters hielden. In december waarschuwde de inspectie de opdrachtgever al eens. Toen werd ook al vermoed dat de bouwvakkers op de locatie woonden. Deze hebben zich niets van de waarschuwing aangetrokken.

Lees ook: Babypanda Fan Xing vrijdag eindelijk in het echt te bewonderen

Asbest