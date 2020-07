Onschuldige huisgenoot in badjas ontvoerd door wraaklustige bouwvakkers

Een nietsvermoedende en onschuldige Almeloër is in april ontvoerd door drie wraaklustige bouwvakkers. Het slachtoffer dat alleen een badjas aan heeft, wordt meegenomen naar een afgelegen plek en krijgt de horen dat hij zijn eigen graf moet graven. En dat allemaal voor 270 euro.

Het bizarre verhaal wordt maandag gedeeld door RTV Oost, dat inzicht heeft in het strafdossier dat ‘Bruine Kiekendief’ zou heten. Het draait allemaal om vier bouwvakkers, één koppelbaas en een onschuldige huisgenoot.

Lesje leren

Een koppelbaas ‘koppelt’ personeel aan werkgevers. De 40-jarige koppelbaas in kwestie regelt werk voor de vier met elkaar optrekkende bouwvakkers, maar begin april krijgt hij een conflict met één van hen. Hij moet langer wachten op zijn geld dan gewenst en maakt de koppelbaas uit voor rotte vis en bedreigt hem.

De koppelbaas beklaagt zich over de situatie bij de andere drie bouwvakkers. Zij vrezen hun baan kwijt te raken en besluiten volgens RTV Oost samen met de koppelbaas om hun collega een lesje te leren.

Eigen graf graven

Ze willen de man opzoeken in zijn woning, maar hij blijkt niet thuis. Zijn nietsvermoedende 49-jarige huisgenoot is er wel. De bouwvakkers dwingen hem te bellen met hun rivaal, maar die komt niet opdagen.

De wraaklustige bouwvakkers nemen genoegen met de huisgenoot en nemen hem – gekleed in alleen een badjas – mee naar een afgelegen bos bij Almelo.

Om een signaal af te geven aan hun collega, wordt de huisgenoot geslagen. Ook zou hem verteld zijn dat hij zijn eigen graf moest graven.

Gered door passant

Na het bizarre tafereel in het bos, gaan de ontvoerders er vandoor. De huisgenoot blijft verward achter en rende uiteindelijk in paniek het bos uit. Een passerende automobilist heeft hem in veiligheid gebracht.

De drie bouwvakkers en de koppelbaas worden begin april aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt aan Hart van Nederland dat er vier mannen zijn aangehouden. Zij zitten vast op verdenking van vrijheidsberoving met dwang, diefstal met geweldpleging, afpersing en bedreiging.

Rechtszaak

Volgens het OM zou het viertal een man onder dwang hebben meegenomen naar een bos en zouden ze hem daar hebben bedreigd en bestolen. Dat deden ze omdat ze te weten wilden komen waar de persoon verbleef naar wie ze op zoek waren. Meer wil het OM niet kwijt over deze zaak.

Op 13 juli is de eerste pro-formazitting in deze rechtszaak. Dan wordt besloten of de mannen langer achter slot en grendel blijven.