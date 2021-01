De wind trekt aan en voert steeds zachtere lucht aan, toch voelt het nog waterkoud aan. Er is veel bewolking en vanavond en vannacht valt flink wat regen. Morgen komt vanuit het noorden de zon tevoorschijn. Ook de dagen daarna zien we de zon regelmatig. De winter komt vanuit Noord- en Oost-Europa steeds iets dichterbij, daardoor gaat ook bij ons de temperatuur naar beneden, zonder dat het direct winterweer wordt.

Vandaag is het een grijze dag en er waait een koude zuidwestenwind. Er valt af en toe motregen en dat maakt het niet aangenaam. Het wordt 3 graden in Vaals tot 7 graden in het westen van het land, maar het voelt door de wind kouder aan.

Harde wind en regen

Vanavond waait het nog wat harder met in het Waddengebied een windkracht 7. In de loop van de avond gaat het vanuit het noordwesten hard regenen. De temperatuur daalt niet en stijgt zelfs nog een graadje in de nacht.

Morgen valt in de ochtend in het zuiden nog regen. Vanuit het noorden wordt het zo goed als droog en breekt de zon flink door. De stevige zuidwestenwind neemt af en draait naar het noordwesten. Met 6 tot 8 graden is het vrij zacht.

Zonnige perioden

Woensdag en donderdag is het op een enkele winterse bui na droog met zonnige perioden. Woensdag is het met 7 graden nog zacht, donderdag wordt het frisser met een graad of 3. In de nachten gaat het weer licht vriezen.

Vrijdag en het weekend verlopen licht winters. In de nachten vries het een paar graden en overdag ligt de temperatuur juist enkele graden boven nul. De zon schijnt regelmatig en het blijft op de meeste plaatsen droog. Zondag stijgt de kans op neerslag en dit kan dan ook in de vorm van wat sneeuw zijn.

