Het KNMI waarschuwt weggebruikers voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en mist. De waarschuwing voor gladheid geldt voor het hele land behalve de Waddeneilanden. Pas zondag zal de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnen, stelt het instituut.

Ook de politie waarschuwt dat het buiten de doorgaande wegen glad kan zijn wegens bevriezing. “Op sommige plekken erg glad. Pas uw rijgedrag aan en let ook lopend goed op”, waarschuwt de politie via Twitter.

Ongelukken

Op verschillende plaatsen ging het zondagochtend toch mis. Zo botste in Moergestel een auto, waarschijnlijk door de gladheid, tegen een boom. Hierbij raakte één van de inzittende gewond waardoor deze naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

In Deventer raakte een vrouw de macht over haar stuur kwijt door de gladheid. Hierdoor belandde ze met haar auto in de sloot. Ze wist zelf de auto uit te komen en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

In Oud Beijerland zijn een 25-jarige man en een 21-jarige vrouw om het leven gekomen toen hun auto zondagochtend van de weg raakte en ondersteboven in de sloot belandde. De gladheid speelde hierin mogelijk een rol. De politie laat weten dat verkeersspecialisten onderzoek doen naar de toedracht.

Strooien

In de provincie Flevoland gingen de strooiwagens vanaf 20.45 op pad om zout te strooien. Rijkswaterstaat begon in het westen, midden en oosten van het land al vroeg in de avond met strooien.

