Vader omgekomen Sharleyne (8) opgelucht na veroordeling ex-vriendin: 'Terecht en verdiend'

Victor Remouchamps, de vader van de in 2015 overleden Sharleyne (8), is opgelucht na de veroordeling van zijn ex-vriendin. Sharleynes moeder Hélène J. is door het gerechtshof in Leeuwarden maandag veroordeeld tot bijna tien jaar celstraf. “Toen ik dat hoorde, dacht ik: terecht en verdiend.”

Het gerechtshof in Leeuwarden gaat uit van doodslag. Volgens het hof kan het niet anders dan dat J. Sharleyne naar beneden heeft gegooid. Sharleynes stiefvader Victor Remouchamps streed jarenlang voor gerechtigheid. Hij wist al die tijd zeker dat zijn ex-vriendin betrokken was bij de dood van zijn dochter.

‘Gerechtigheid voor Sharleyne’

Hij is dan ook opgelucht dat het gerechtshof Hélène J. verantwoordelijk acht voor de dood van Sharleyne (8). “Toen ik dat hoorde dacht ik: terecht en verdiend. Ook als ze maar een jaar had gekregen was ik tevreden geweest. Ik wilde dat mijn dochter gerechtigheid kreeg en dat haar dood niet in haar schoenen werd geschoven. Dat ze het zelf had gedaan of dat het slaapwandelend was gebeurd.”

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Het hof vindt het, net als het Openbaar Ministerie, niet aannemelijk dat het 8-jarige meisje zou zijn gevallen, al dan niet door slaapwandelen, of gesprongen.

Hélène J. herinnert zich niks

J. (41) zei vorige maand bij het hof zich weinig te kunnen herinneren van die bewuste nacht van 7 op 8 juni 2015. Ze was wakker geworden door tocht van een openstaand raam, verklaarde ze. Vervolgens zag ze buiten haar enige kind onderaan de flat liggen. Ze werd buiten in verwarde toestand en met veel drank op aangehouden. Ze was toen onderweg naar een auto, niet naar Sharleyne.

In 2018 werd J. nog vrijgesproken door de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en eiste 10 jaar celstraf. “Ik ben er heel erg blij mee dat het zo is afgelopen”, aldus Remouchamps. “Maar ook verdrietig.”

Oma: ‘Belachelijke uitspraak’

De moeder van Hélène J., Josine, noemt de uitspraak van het gerechtshof “belachelijk”. “Daar zakt je broek van af. Vanaf dag één hebben ze tunnelvisie gehad. Alle argumenten die nu gebruikt worden, zijn flauwekul.” Ze denkt dat er iemand anders bij de dood van haar kleindochter is betrokken.

Josine is haar kleindochter kwijt en verliest nu ook haar dochter. “Ik vind het afschuwelijk dat mijn dochter nu de gevangenis in moet”, aldus Sharleynes oma.

‘Verdriet zal nooit verdwijnen’

Voor Remouchamps is de veroordeling van zijn ex-vrienden een einde aan een jarenlange strijd. “Afsluiten kan ik het nooit, verwerken ook niet. Het enige wat je kunt afsluiten is het gevecht tegen de dader. De ellende, het drama, het gemis. Dat blijf je je hele leven lang met je meedragen.”

Als Remouchamps wordt voorgelegd dat er dankzij zijn inzet en die van zijn huidige vriendin een dader is aangewezen, verschijnt een lach op zijn gezicht. “Maar achter die lach zit een hoop verdriet hoor, geloof me. En dat verdriet zal nooit verdwijnen.”