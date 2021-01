Hof oordeelt dat moeder Hélène J. schuldig is aan dood dochter Sharleyne: ruim 9 jaar cel

Hélène J. (41) is vanmiddag door het gerechtshof in Leeuwarden schuldig bevonden voor het ombrengen van haar toen 8-jarige dochter Sharleyne in 2015. De vrouw is vrijgesproken van moord en wurging, maar wordt wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar en 9 maanden voor doodslag.

De rechtbank in Assen sprak in 2018 de moeder van Sharleyne vrij. Het OM is vervolgens in hoger beroep gegaan. Justitie vond dat er wel degelijk voldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen J. (38) om haar te kunnen veroordelen voor doodslag op haar dochter.

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 onderaan een flat in het Drentse Hoogeveen aangetroffen. Het kind woonde daar met haar moeder. De 41-jarige J. had een alcoholprobleem en het gezin was in beeld bij jeugdzorg. De moeder van Sharleyne gaf aan dat ze de avond ervoor flink had gedronken.

Lees ook: Moeder Sharleyne (8) geeft verklaring over flatdrama Hoogeveen: minder herinneringen door stress

Tegenstrijdige verklaringen

Die nacht hoorden buren een doffe knal en zagen ze het kind onderaan de flat liggen. J. heeft altijd ontkent dat ze iets met de dood van haar dochter te maken heeft gehad. Zij verklaarde dat ze ruzie had gehad met Sharleyne en dat haar dochter een afscheidsbrief zou hebben achtergelaten.

Die verklaring kwam niet overeen met die van de bovenbuurman. Die vertelde dat hij na middernacht stemmen hoorde van Sharleyne en haar moeder. Het hof acht zelfdoding niet aannemelijk. Ook waren er volgens het gerechtshof geen aanwijzingen dat het meisje slaapwandelde. Het kan volgens het hof niet anders dat alleen verdachte verantwoordelijk is voor de dood van het kind.

Het OM eiste 10 jaar cel. Het hof vindt deze straf passend, maar haalt er 3 maanden vanaf vanwege de lange duur van het proces.

Lees ook: Sharleyne (8) werd vijf jaar geleden mogelijk gewurgd en van een flat gegooid, vader hoopt op gerechtigheid

Beeld: ANP