Het zijn zware weken voor Victor Remouchamps. Drie weken geleden zou zijn dochtertje Sharleyne haar verjaardag hebben gevierd. Dertien jaar zou ze zijn geworden. Maar ze werd niet ouder dan acht. Vijf jaar geleden, op 8 juni, lag ze dood onderaan de flat van haar moeder.

In april van dit jaar zou diezelfde moeder weer voor de rechter staan omdat het Hoger Beroep tegen haar van start zou gaan. Ze wordt ervan verdacht Sharleyne te hebben gewurgd en van de flat te hebben gegooid.

“Bij mij staat de tijd stil, al vijf jaar lang. Het is al vijf jaar geleden, maar voor mij staat alles op pauze”, vertelt Victor. “Haar verjaardagscadeau dat ze van mij zou krijgen toen ze acht werd, staat nog steeds bij mij op de kast. Dat heb ik haar niet kunnen geven.”

‘Ik ga geen gevecht aan de kant’

De rechtbank, die de zaak pas behandelde na een lange strijd van Victor, kwam niet tot een veroordeling omdat er niet genoeg bewijs zou zijn. Victors hoop is daarom nu gevestigd op het Gerechtshof. Het hoger beroep in de zaak gaat in december van start. Acht maanden later dan gepland vanwege de coronacrisis. “Ik ga geen gevecht aan de kant”, zegt Victor. “Dus ik ben er van het begin tot het eind bij en ik doe het toch voor haar. Voor haar en in de toekomst hopelijk ook voor andere kinderen.”