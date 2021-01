Uitgeprocedeerd homo-stel zonder toestemming op cover magazine geplaatst: 'Terugkeer is levensgevaarlijk geworden'

Een homo-stel dat moest vluchten uit hun thuisland is door een blunder van een online magazine in de problemen gekomen. Het blad van Nederlandse vluchtelingeninstanties plaatste een foto van het stel pontificaal met naam en toenaam op de cover van het tijdschrift. Zonder hun toestemming. Omdat hun asielaanvraag in Nederland is afgewezen, lopen ze nu in hun thuisland extra gevaar.

Ruim twee jaar geleden besloten Carl en Vincent te vluchten uit Trinidad en Tobago, omdat ze te maken kregen met homogeweld. “We kregen veel hatelijke berichten. En we hebben veel vrienden verloren door geweld tegen LGBT’ers”, zo vertelt de gevluchte Vincent aan Hart van Nederland. Andere vrienden vertelden dat ze asiel moesten aanvragen in Nederland. Eenmaal hier begon één van de twee met het geven van Engelse les in AZC’s.

Landelijk uitgerold

Het koppel werd benaderd door een interview. “Ze vroegen het, en ik zei: oké, geen probleem”, zo blikt Vincent terug. “Ze dachten dat het iets lokaals was voor hun AZC of iets dergelijks”, vult Sandro Kortekaas aan. Als voorzitter van LGBT Asylum Support helpt de twee waar hij kan. “Ze wisten niet dat het landelijk uitgerold zou worden en op de website van alle betrokken ministeries en instanties te zien zo zijn. Zo werd het ook niet door het COA gebracht. Vlak voor publicatie kregen ze te horen dat hun namen erin stonden.”

Het stel bedacht zich niet dat het interview zo groot zou worden, vertelt Vincent. “We realiseerden ons niet dat het een interview was voor een online magazine, dat onze volledige namen zouden worden gebruikt en foto’s van onze gezichten. En toen werd het beangstigend.”

Nog onveiliger geworden

Want tegelijkertijd met de publicatie van het interview, werd hun asielaanvraag afgekeurd. Volgens Kortekaas is het nog gevaarlijker en onveiliger geworden in hun thuisland door alle publiciteit. “Daarmee is terugkeer voor hun naar Trinidad en Tobago levensgevaarlijk geworden gezien hun identiteit is vrijgegeven.” Hij vertelt dat het een extreem homofoob land is. “Waar zelfs nog wetten gelden tegen LHBT. Ze willen niet hebben dat ze in land van herkomst ontdekt worden. En daar is nu sprake van.”

Oproepen aan de staatssecretaris van Justitie alsook aan de directies van het COA en het IND om de publicatie direct offline te halen, brachten nog geen resultaat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan Hart van Nederland weten dat de brief binnen is. “We zoeken uit wat er precies is gebeurd”, zo belooft een woordvoerder. Het COA sluit zich bij deze reactie aan.

Inmiddels ondergedoken

Ondertussen is het een onzekere tijd voor het stel: ze zitten nu ondergedoken bij een gastgezin, waar ze nog een weekje mogen blijven. Ergens volgende week worden ze op het vliegtuig gezet. “Ik neem iedere dag zoals ‘ie komt. Want als ik teveel ga nadenken, raak ik in de stress”, zo besluit Vincents’ wederhelft Carl.

Carl en Vincent zijn wegens veiligheidsredenen niet hun echte namen.