Mag de met kokend water overgoten Happy in Nederland blijven? 'IND twijfelt of ze lesbisch is'

Happy, de lesbische asielzoekster die begin augustus in een azc werd overgoten met kokend water, mag nogmaals haar verhaal doen aan de Immigratiedienst- en Naturalisatiedienst (IND). Happy dreigde te worden uitgezet, omdat de IND twijfelt aan haar verklaringen over haar homoseksualiteit. Nu wil de IND haar opnieuw horen.

Dat laten de advocaat van Happy en voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support weten aan Hart van Nederland. Volgende week maandag zou de rechter zich buigen over het bezwaar tegen de uitzetting van de 23-jarige vrouw uit Nigeria. Advocaat Judith Pieters zegt echter dat de IND haar deze ochtend heeft laten weten dat ze de zaak willen uitstellen en Happy opnieuw willen horen.

Lees ook: Happy werd met kokend water overgoten in azc: ‘Misschien is Nederland niet veilig genoeg’

“De IND heeft het verzoek van uitstel ingediend naar aanleiding van alle gebeurtenissen in de zomer. Dan wordt ze opnieuw gehoord. We moeten nu nog de reactie van de rechtbank afwachten”, aldus Pieters. Ze verwacht dat de rechtbank hier deze week een beslissing over maakt. De IND zegt vanwege privacy niet in te kunnen gaan op de individuele zaak en dat de huidige procedure nog loopt, dus dat het nog niet vast staat of Happy wordt uitgezet of niet.

Bekijk hieronder het interview dat we eerder hielden met Happy en haar vriendin Esther (tekst gaat verder onder video):

‘Absoluut onaanvaardbaar’

Voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support noemt het verzoek van uitstel “goed nieuws”. De hulporganisatie had eerder een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken waarin ze wordt verzocht om de mogelijke uitzetting van Happy in te trekken.

“De risico’s die de staatssecretaris neemt zijn absoluut onaanvaardbaar.” Hij wijst erop dat homoseksualiteit verboden is in Nigeria. “LHBTI’ers worden vaak slachtoffer van gruwelijk geweld.”

Lees ook: IND: ‘Homoseksuele’ asielzoekers uit Oeganda hebben jarenlang gefraudeerd

Twijfels

Dat de IND twijfelt aan de geaardheid van Happy, vindt Kortekaas “niet deugen”. “Deze beslissing rammelt aan alle kanten”, zegt hij. De werkwijze van de immigratiedienst zou onrechtmatig zijn geweest. “De IND mag termen als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ niet meer gebruiken. In verkapte vorm is dat in het besluit om Happy’s asielaanvraag af te wijzen toch gedaan. Met ‘het proces van de ontdekking’ en ‘de wijze waarop’ wordt feitelijk hetzelfde gevraagd.”

Ook advocaat Pieters noemt het een “gekke situatie”. “Haar landgenoten vonden haar zo geloofwaardig, dat ze kokend water over haar heen hebben gegoten. Waarom ze dan nu twijfelen aan de verklaring van Happy, vind ik opvallend.” Zelf zegt ze nooit getwijfeld te hebben aan de geaardheid van de vrouw. “Ze heeft met veel overtuiging haar relaas verteld.”

‘Goede stap’

Volgens Pieters wordt Happy opnieuw gehoord samen met haar vriendin. Kortekaas zegt dat dit nog niet eerder is gebeurd. “Dat is een hele goede stap, want de IND erkent daarmee de relatie.” De voorzitter van de hulporganisatie heeft er vertrouwen in dat de IND na het verhoor niet meer twijfelt aan hun geaardheid.

Als de IND haar verhaal uiteindelijk toch niet overtuigend genoeg vindt, is dat reden om haar een verblijfsvergunning te weigeren. Kortekaas laat weten dat het op dit moment in ieder geval goed gaat met Happy. “Ze is een moedige vrouw en herstelt goed.”