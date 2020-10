Honderden asielzoekers uit Oeganda hebben de afgelopen jaren gelogen over hun seksuele geaardheid en hierdoor onterecht een verblijfsvergunning gekregen. Dat blijkt uit interne stukken van immigratiedienst IND die zijn ingezien door NRC.

De asielzoekers zeiden tegen de IND dat ze homoseksueel zijn en kregen op die grond een verblijfsvergunning. Homoseksualiteit is verboden in Oeganda en op het ‘praktiseren’ staat een levenslange gevangenisstraf. Homoseksuele Oegandezen hebben hierdoor in Nederland een grote kans dat hun asielaanvraag wordt goedgekeurd.

Asielzoekers op ‘homocursus’

In 2018 begon de immigratiedienst een onderzoek nadat er meerdere brieven waren binnengekomen van anonieme tipgevers, schrijft NRC. Daarin stond dat op een cursus in Amsterdam Oegandese asielzoekers worden getraind om zich als homoseksueel voor te doen.

Hierop onderzocht de IND ruim 200 asielaanvragen die vanwege homoseksualiteit waren ingewilligd, aldus de krant. De vluchtverhalen bleken vaak veel overeenkomsten te tonen, zowel in gebeurtenissen als verhaallijnen. De IND denkt dat de fraude werd begeleid door een netwerk van mensensmokkelaars in Oeganda en Nederland.

‘Intrekken praktisch onmogelijk’

De fraude door ‘homoseksuele’ Oegandezen is vermoedelijk groter, omdat asielaanvragen van voor 2014 en na 2017 niet zijn onderzocht. Er is door de immigratiedienst gekeken of de onterechte verblijfsvergunningen ingetrokken kunnen worden, maar dat bleek bij het merendeel praktisch onmogelijk.

Redactie/ANP