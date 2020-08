Lesbische Happy werd met kokend water overgoten in azc: 'Misschien is Nederland niet veilig genoeg'

De Lesbische asielzoekster Happy kan nog steeds niet geloven wat voor vreselijk leed haar begin augustus werd aangedaan. In een AZC in Gilze werd ze overgoten met kokend heet water. Vervolgens duurde het volgens Happy veel te lang voordat ze goede medische hulp kreeg. Voor het eerst doet de Nigeriaanse haar verhaal.

Het incident gebeurde in de nacht van zondag 2 op maandag 3 augustus. Happy bezocht haar vriendin Esther in een AZC in Gilze, zelf woont Happy in een ander AZC. Als Esther na het krijgen van een berichtje naar buiten loopt, krijgt Happy door dat er iets mis is.

Beveiliging

Buiten ziet ze hoe een man met haar vriendin ruzie maakt. “De beveiliging probeerde ze uit elkaar te halen”, herinnert Happy zich. “Maar de man was te sterk.” Happy weet haar vriendin te overtuigen het los te laten en de volgende ochtend er melding van te maken. Als ze terug naar hun kamer lopen, gaat het wederom mis.

De man slaat Esther terwijl ze haar baby op de arm heeft. “Op dat moment zijn we naar buiten gebracht door de beveiliging”, vertelt Happy aan Hart van Nederland. “De beveiliging was er gewoon de hele tijd bij.” Als Happy zich omdraait ziet ze hoe de vrouw aan komt lopen met een bak met kokend heet water. Happy twijfelt geen moment en springt ertussen, waardoor ze het water zelf over zich heen krijgt.

‘Mijn huid liet los’

“Ik kon het niet geloven. Het gebeurde heel snel. Op het moment dat het water me raakte, liet mijn huid los,” gaat ze verder. Happy heeft ondanks alles geen spijt van haar actie. “Ik en mijn vriendin kunnen dit overleven, maar de baby kan dat niet.” Op foto’s is te zien dat de 20-jarige vrouw uit Nigeria heftige brandplekken heeft overgehouden aan het incident. Die plekken worden nu beschermd door verband.

Let op: onderstaand beeld van het slachtoffer kan als schokkend worden ervaren (tekst gaat verder onder foto)

Niet veilig

Happy en Esther hebben het heel moeilijk met wat er is gebeurd. “Ik slaap ‘s nachts niet. Ik kan niet geloven dat dit me in Nederland is overkomen”, vertelt Happy geëmotioneerd. Dit is de reden dat we uit ons eigen land zijn weggevlucht. Misschien is Nederland niet veilig genoeg.”

Esther heeft psychische hulp gezocht. Ze loopt rond met een schuldgevoel. “Ik voel me schuldig dat dit bij haar is gebeurd. Ze zou niet door al die pijn moeten gaan om mij,” zegt ze. Esther kreeg die avond hele nare verwensingen en dreigementen naar haar hoofd en vindt het onbegrijpelijk dat het stel het ook op haar kind gemunt leek te hebben. “Waarom doe je het als ik met mijn kind ben?,” zegt ze met tranen in haar ogen. Het drama heeft een grote impact gehad op haar zoontje. Hij schreeuwde het uit die avond en sindsdien eet hij niet meer goed.

De twee vrouwen hebben twijfels bij het handelen van de COA op de bewuste avond. Volgens Happy stelde de beveiliger veel vragen omdat ze niet in het AZC in Gilze woont, waardoor het erg lang duurde voordat ze de juiste hulp kreeg. “Het voelde alsof mijn lichaam inmiddels in brand stond.”

‘Niet de juiste hulp’

“Ik denk dat mijn verwondingen slechter zijn dan nodig”, gaat Happy verder. “Als ik op tijd de juiste hulp had gekregen, was het minder erg geweest.” Als ze eenmaal een huisarts ziet, wordt ze direct doorgestuurd naar het ziekenhuis: “Het duurde best lang voordat er vervoer was naar het ziekenhuis.” Het COA laat aan Hart van Nederland weten direct eerste hulp te hebben verleend aan Happy en haar vervolgens naar de huisartsenpost hebben gebracht.

LGBT Asylum Support organiseert een kaartenactie voor de gewonde lesbienne om haar een hart onder riem te steken. Ze willen hiermee ook aandacht vragen voor geweld van andere LHBTI+-ers in asielzoekerscentra. Voor het incident werden een 26-jarige man en een 21-jarige vrouw, allebei afkomstig uit Nigeria, opgepakt.