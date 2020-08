Een 21-jarige vrouw en een 26-jarige man uit Nigeria zijn zondag in het asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze aangehouden op verdenking van de mishandeling van twee lesbische asielzoekers. Een van hen kreeg kokend water over zich heen.

De twee slachtoffers komen ook uit Nigeria en zijn een stel. De 22-jarige Happy liep door het kokende water tweedegraads brandwonden op, van haar billen tot haar oksel. Haar 20-jarige vriendin kreeg rake klappen.

Trots op homohaat

Het ging in de nacht van zondag 2 op maandag 3 augustus mis op het verjaardagsfeestje van de vriendin van Happy. Een medebewoonster op het azc was in eerste instantie van plan water uit een waterkoker over de jarige en haar achttien maanden oude zoontje te gooien, maar Happy wist dat te voorkomen door tussen de vrouw en haar vriendin te springen.

Lees ook: Anti-homogeweld in Brabants azc: lesbische vrouw krijgt kokend water over zich heen

Sandro Kortekaas, voorzitter van hulporganisatie LGBT Asylum Support, staat Happy bij en vertelde eerder aan Hart van Nederland dat zij en haar partner al langer werden lastiggevallen door een heteroseksuele vrouw en haar man. Het stel praatte openlijk over hun homohaat. Nadat de dader het kokende water over de asielzoekster gegoten had, zei ze blij te zijn dat ze het had gedaan.

Op trein gezet

Als klap op de vuurpijl kreeg Happy van het COA vervolgens een verbod om nog in het azc te komen, omdat haar vriendin haar niet had aangemeld als bezoeker. Happy moest vervolgens urenlang met de trein naar de andere kant van Nederland, terwijl ze haar brandwonden amper nog kon lopen of zitten.

Lees ook: Kaartenactie voor met kokend water overgoten asielzoekster Happy

Happy heeft inmiddels aangifte gedaan van de mishandeling, haar vriendin gaat dat maandag doen. De 21-jarige verdachte en de 26-jarige man zijn zondag opgepakt en worden verdacht van openlijke geweldpleging en zware mishandeling. De recherche stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident.