Kaartenactie voor met kokend water overgoten asielzoekster Happy

Er komt een kaartenactie om de met kokend water overgoten Keniaanse asielzoekster Happy een hart onder de riem te steken. Dat vertelt voorzitter Sandro Kortekaas van homohulporganisatie LGBT Asylum Support aan Hart van Nederland.

“Ik leg momenteel de laatste hand aan de voorbereidingen voor die actie. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we met z’n allen in dit land kunnen laten zien dat wij Happy steunen. En dat wij onze afkeur uitspreken over dit ontoelaatbare geweld tegen homoseksuelen.”

Tweedegraads brandwonden

De lesbische Happy werd, nota bene op haar eigen verjaardagsfeestje, overgoten met kokend water door een Nigeraanse vrouw uit het azc. Die was in eerste instantie van plan om de gloeiend hete inhoud van een waterkoker over de partner van Happy en haar achttien maanden oude zoontje te gooien. Doordat Happy daar tussen sprong om haar vriendin te redden, heeft ze dat moeten bekopen met tweedegraads brandwonden.

Sandro Kortekaas: ‘Ik noem de actie Hart voor Happy en ik hoop dat Nederland massaal een kaartje naar haar stuurt.” De actie staat hoogstwaarschijnlijk morgenochtend online op de Facebookpagina van LGBT Asylum Support. “En dan wil ik komende week naar het azc in Gilze om de hopelijk duizenden kaarten aan te bieden.”