Staatssecretaris over terugsturen veelplegende illegalen: 'Je kunt niet iemand zomaar op een vliegtuig zetten'

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol zegt dinsdag de oproep van de politiebond over het terugsturen van veelplegende illegalen te begrijpen. Toch is het volgens haar ingewikkeld om het probleem op te lossen. De politiebond riep de regering maandag op om de politie werk uit handen te nemen door illegale veelplegers vast te zetten of terug te sturen.

De Alkmaarse wijkagent Bas Wijnen is bekend met het probleem. Hij uitte zijn frustratie over een illegale Marokkaanse man die al bijna zeshonderd keer in aanraking kwam met de politie op Twitter en dat zorgde voor veel reuring.

‘Je kunt niet zomaar iemand op het vliegtuig zetten’

“Ik hoorde het en ik dacht bij mezelf: wat goed dat zij daar mee komen, want dat is inderdaad een groot probleem,” zegt de staatssecretaris dinsdag tegen Hart van Nederland. “Maar het is lastig, vervolgt ze. “Vaak hebben ze geen papieren. Je kunt niet iemand zomaar op een vliegtuig zetten.” Het probleem is volgens Broekers-Knol ‘heel ingewikkeld en taai om op te lossen’. Ze zegt mee te leven met de politiemensen. “Het is frustrerend.”

Uit een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid blijkt dat wijkagenten het te druk hebben om aan hun werkelijke taak toe te komen: aanwezig zijn in de wijk en weten wat er speelt. Veelplegende illegalen kosten agenten volgens de politiebond onder meer veel tijd.

‘Slappe hap’

SP-politicus Jasper van Dijk noemt de reactie van de staatssecretaris ‘slappe hap’. Hij vindt dat Nederland veel meer druk moet zetten op landen die inwoners die illegaal in Nederland verblijven niet terug willen nemen. “Nederland moet bijvoorbeeld zeggen: ‘Jullie nemen je mensen terug en anders heeft dat invloed op de handelsrelaties.’ Dat durft de Nederlandse regering niet. Het terugkeerbeleid van deze regering faalt volledig.”

Chris van Dam van het CDA gelooft in een zachtere aanpak: “Wij zijn niet in staat om andere landen te vertellen wat ze moeten doen, maar je kunt wel de relatie met andere landen verbeteren. Als dat niet lukt, moet je zo’n meneer gewoon opsluiten.”