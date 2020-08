Alkmaarders steunen wijkagent die aan de bel trok over illegale veelpleger

De Alkmaarse wijkagent Bas Wijnen was het zat. Een illegale man kwam bijna zeshonderd keer in aanraking met de politie en zorgde nu weer voor veel overlast bij een winkelcentrum. Wijnen sprak zich uit op sociale media en dat zorgde voor veel reuring. Maar Alkmaar staat achter hem.

Wijkagent Wijnen hield vorige week bij winkelcentrum De Mare een man aan voor diefstal, bedreiging met de dood en intimidatie. Vrij ernstige vergrijpen, maar de man was dan ook geen onbekende van de politie. Het betrof een Marokkaanse man zonder verblijfsvergunning in Nederland die in de politiesystemen al 579 keer voorkwam.

Omdat Marokko de illegale man niet wil terugnemen, kan Nederland hem niet terugsturen naar zijn thuisland. De man kan ook geen bestaan opbouwen in Nederland en zwerft maar wat over straat. “Ik blijf het bijzonder vinden dat wij zo iemand niet op het vliegtuig kunnen zetten naar land van herkomst,” zette Wijnen op Twitter.

Begrip voor wijkagent

En daar zijn de meeste Alkmaarders bij De Mare het eigenlijk wel mee eens. “Afschuwelijk” noemt een mevrouw het dat de illegale man zo vaak in de fout kan gaan. “Zeshonderd keer. Te erg. Ik kan me voorstellen dat de wijkagent dat zegt.”

Bij het winkelcentrum in het noorden van Alkmaar ervaren ze al jaren overlast. “Ze hangen rond en ze spreken mensen aan. Ze bedelen, wat heel irritant is”, zegt Anita Bosch, eigenaar van een kapperszaak. Ook zij begrijpt de wijkagent maar al te goed. “Ik zou ook zeggen: zet op het vliegtuig en wegwezen. Ze hebben geen recht om hier te zijn, anders hadden ze wel een verblijfsvergunning gehad.”

Harder en langer straffen

Bosch heeft er geen vertrouwen in dat de veelplegers ooit nog op het rechte pad terechtkomen. “Ze weten dat ze het fout doen, en ze doen het iedere keer weer. Dat is eigenlijk ook de tendens in Nederland. Als je iets kleins doet, word je opgepakt, ga je mee naar het bureau, ze maken een proces-verbaal op en dan hebben ze geen plek. Een uur later staan ze weer voor de deur. Dat vind ik vreselijk. Ik vind dat dat niet kan.”

Joyce Mertens werkt in een kledingwinkel in het winkelcentrum en ervaart zelf weinig overlast van de veelplegers. Ze vindt het wel opvallend dat juist de wijkagent hierover aan de bel moet trekken. “Ze moeten harder of langer gestraft worden. Of ze moeten inderdaad terug naar hun eigen land worden gestuurd als ze zo vaak in de mist gaan.”

‘Ongepast van de wijkagent’

Toch zijn er ook mensen kritisch op de uitspraken van wijkagent Bas Wijnen. “Voor een wijkagent vind ik dat niet een gepaste opmerking”, zegt een mevrouw. “Ik denk dat het een moeilijk probleem is, maar ik vind wel dat zo iemand in de vorm van hulp aangepakt moet worden. En mogelijk met een gebiedsverbod.”

Een meneer is het absoluut niet met haar eens. “De wijkagent gedraagt zich zoals heel Nederland zich zou moeten gedragen. Als je dingen ziet die raar zijn, moet je optreden. Ik ben blij met de wijkagent.┬áMensen die echt vluchten uit een land, die levensgevaar hebben, die zijn wat mij betreft van harte welkom. Daar moet ook voor gezorgd worden. Maar helaas zijn er meer dan de helft economische vluchtelingen en die moeten lekker blijven waar ze vandaan komen.”

Hart van Nederland sprak maandag in Alkmaar ook de vermeende veelpleger die al bijna zeshonderd keer in aanraking kwam met de politie. Hij zegt al vijftig jaar in Nederland te wonen en zich meer Nederlander te voelen dan Marokkaan. De man claimt afgelopen woensdag niemand bedreigd te hebben en vindt dat hij onterecht is opgepakt.