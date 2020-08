Politiebond: 'Zet veelplegende asielzoekers het land uit, wij hebben er te veel werk aan'

De politiek moet overlastgevers zonder verblijfsvergunning zo snel mogelijk het land uitzetten. Die oproep doet de Nederlandse Politiebond, omdat een Marokkaanse veelpleger in Alkmaar keer op keer in de fout gaat. De man is al bijna zeshonderd keer in aanraking gekomen met de politie. Minister Grapperhaus neemt de oproep uiterst serieus.

“Ik blijf het bijzonder vinden dat wij zo iemand niet op het vliegtuig kunnen zetten naar land van herkomst,” schreef wijkagent Bas Wijnen uit Alkmaar donderdag op zijn Twitteraccount. Een dag eerder bekeurde hij een Marokkaanse man zonder verblijfsvergunning in Nederland, die net was vrijgekomen na twee jaar in de gevangenis.

Wijkagent uit frustratie

De man kreeg van de wijkagent flinke boetes voor diefstal, bedreiging met de dood en intimidatie bij een winkelcentrum. Het bleek te gaan om een bekende van de politie; de man had al 579 eerdere registraties op zijn naam staan. En dus uitte wijkagent Wijnen zijn frustratie op sociale media.

Wijnen kon rekenen op veel bijval, maar kreeg ook kritiek. Maar het belangrijkste: zijn werkgever staat achter hem. Nu schaart ook de politiebond zich achter Wijnen en zijn collega in Den Bosch – die ook zijn verbazing uitte op Twitter. De vakbond krijgt regelmatig vergelijkbare klachten over deze illegale veelplegers en wil dat de politiek actie onderneemt.

Illegalen kunnen niet uitgezet worden

Voorzitter Jan Struijs: “We zien dat de landen van hun herkomst deze mensen niet meer opnemen. Dat is een politiek probleem. Er wordt veel over gesproken in de Tweede Kamer, maar de realiteit is dat deze mensen, vooral jonge mannen, rondlopen, geen inkomen hebben en aan de lopende band misdrijven plegen.”

De criminele illegalen kosten de politie ontzettend veel tijd. “Je moet zo iemand aanhouden, je moet hem overbrengen, hij moet ingesloten worden, het proces-verbaal moet worden opgemaakt, je moet goed opschrijven wat er gebeurd is. Je bent zomaar zes uur aan zo iemand kwijt. Die capaciteit zouden we liever gebruiken om moorden op te lossen of andere ernstige zaken te doen. Het kost heel veel capaciteit.”

‘Vastzetten en uitzetten’

De veelplegers worden soms wel berecht en belanden soms in de gevangenis. “Maar als ze dan weer buiten komen, plegen ze een dag later weer winkeldiefstallen of een ander misdrijf,” aldus Struijs. “Het kost heel veel capaciteit.”

Daarom wil de politiebond dat de politiek daadkracht toont. “De oplossing is: vastzetten en uitzetten. Dat is de enige preventie die bij veelplegers werkt, want dan kunnen ze geen winkeldiefstallen of andere misdrijven plegen. Daarom willen we druk zetten op de minister: ga een afspraak maken met de landen van herkomst, want deze mensen zijn kansloos hier. Die mensen moeten terug naar hun land van herkomst.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt dat hij de noodkreet van de politieagenten uiterst serieus neemt. “We moeten echt kijken: kunnen we daar juridisch of bestuurlijk iets mee, of moeten we daar politiek de discussie over aangaan? Ik neem alle noodkreten die vanuit agenten komen serieus, omdat ik vind dat ze een enorm zware taak hebben,” stelt Grapperhaus. Hij zegt met de politiebonden in gesprek te gaan over de illegale veelplegers.