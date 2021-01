In Nieuwegein zijn op oudejaarsdag twee gedumpte kittens gevonden. De diertjes werden in slechte gezondheid aangetroffen in een zwart kratje op de parkeerplaats bij de Makro op industrieterrein Laagraven.

De jonge katjes waren naar schatting pas vier maanden oud en waren er erg slecht aan toe, meldt Stichting Dierenhulpverlening Woerden op Facebook. “Ze hadden dikke buikjes, misvormde pootjes, zwarte ontlasting, lieten hun plas lopen en konden niet eten, drinken staan of lopen. Ze hebben in hun korte leventje vreselijk veel pijn geleden.”

Na twee intensieve dagen van zorg heeft de stichting dan ook moeten besluiten om de diertjes in te laten slapen. “We maken veel dierenleed mee, maar de conditie van deze kittens heeft ons extra hard geraakt. Wij zijn verdrietig, geschokt en boos”, valt te lezen in het bericht.

Aangifte tegen dierenbeul

De medewerker die 48 uur in touw is geweest om de katten te redden is van slag. “De pijn die deze katjes hebben gehad, maakt het verhaal nog erger dan bij andere gedumpte dieren. Bij de dierenarts gilden ze het uit”, vertelt bestuurslid Mechtild Stavenuiter tegen het AD.

Stichting Dierenhulpverlening Woerden gaat aangifte doen tegen de dierenbeul, aldus Stavenuiter. Om zoveel mogelijk informatie te kunnen delen met de politie, hoopt de stichting dat getuigen zich melden. Mensen die meer weten over de gedumpte kittens kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0348-414242 of mailen naar info@dierenhulpverleningwoerden.nl.

Foto: Stichting Dierenhulpverlening Woerden