Kitten Appie van vijf weken gedumpt in dichtgeknoopte plastic tas: 'Geen woorden voor'

“Moet je je eens voorstellen dat je zo’n klein lijfje oppakt, een plastic tas van de AH uit de kast pakt en het kleintje erin stopt.” Het begin van de Facebookpost van Dierenopvangcentrum Vlaardingen leest als een ronkende thriller. Niet gek, er werd een vijf weken oude kitten bij hen binnengebracht die precies zo werd gedumpt.

Volgens het dierenopvangcentrum werd Appie, zoals medewerkers het kleintje liefkozend hebben genoemd, gevonden bij een container aan de Crooswijkseweg in Rotterdam. In een dichtgeknoopte plastic tas. In het bericht probeert het centrum te reconstrueren op wat voor manier iemand een kitten als Appie zou dumpen.

‘Wat eten we vandaag?

“Je doet je jas aan en je loopt met de tas met daarin een kleintje die mieuw mieuw mieuw schreeuwt naar een container, en je gooit de tas neer en je gaat weer lekker terug naar binnen waar het warm is. Zo schat, even het vuil weggewerkt, wat eten we vandaag?”

Het centrum heeft “geen woorden voor” de daad. Appie, krap vijf weken oud, is volgens Dierenopvangcentrum Vlaardingen op tijd gered en ondergebracht bij een gastgezin. “Hij krijgt alle zorg en liefde die hij de eerste weken van zijn leven duidelijk gemist heeft.”