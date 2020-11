Wie de foto bekijkt die de dierenambulance Utrecht van kat Sjef heeft gemaakt, ziet een triest plaatje van een overleden dier. Maar het ergste is de kijker bespaard gebleven. Het Utrechtse diertje kwam vrijdag namelijk op verschrikkelijk trieste wijze om het leven. Hoe precies is nog onduidelijk, maar Sjef moet enorm hebben geleden…

“Sjef Schmidt. Sjef had namelijk ook een achternaam” zegt Hettie van Oostenbrugge van Dierenambulance Utrecht als ze Hart van Nederland te woord staat. Ze kan nog steeds niet geloven wat ze vrijdag heeft meegemaakt. Inmiddels heeft ze het vertellen van het verhaal wel onder de knie, ze heeft het in 24 uur tijd al meermaals moeten herhalen. Maar dat doet ze graag, in de hoop meer te weten te komen over de verwondingen van Sjef.

Zonder vel

“Om 08.30 uur kreeg ik een melding,” vertelt Hettie. “Er zou een gewonde kat op aan de Pieter Nieuwlandstraat in de wijk Tuinwijk gezien zijn. Ik ben daar als een speer naartoe gegaan, maar zag niks meer. Even later kwam ik hem toch nog tegen, onder de bosjes.”

En hoe ze Sjef aantrof, was niet geschikt voor iemand met een gevoelige maag. “Van zijn schouderbladen tot achteraan was hij helemaal ontveld. De ingewanden hingen er achteraan. Ik heb hem snel meegenomen naar de dierenarts. Misschien wel in recordtijd… we waren daar binnen vier minuten.”

Hoe Sjef er zo aan toe is geraakt, weet Hettie niet. Ook de dierenarts kon het niet verklaren. “Er zijn verschillende opties. Een hond zou hem kunnen hebben toegetakeld. Maar het kan ook vuurwerk zijn geweest.” Het achterlijf van het diertje heeft zwaar te lijden gehad. “Het is zeker een mogelijkheid dat er vuurwerk in de anus is gestopt. Het was zo verschrikkelijk, de dierenarts kon niet eens vaststellen of het een mannetje of vrouwtje was, zo erg was het er daarachter aan toe.”

Baasje gevonden

Gelukkig was Sjef gechipt, zodat het baasje of de baasjes konden worden gevonden. Maar een telefoontje bleef onbeantwoord. Daarop besloten Hettie en de dierenarts de arme kat in te laten slapen. “Je kiest op zo’n moment toch wat het beste is voor het dier,” aldus Hettie.

Niet veel later gaat de telefoon: Josca, het baasje van Sjef, aan de andere kant van de lijn.

Vuurwerk

“Mijn emoties gaan sinds gisteren alle kanten op,” zegt Josca tegen Hart van Nederland. “Ik ben boos, verdrietig… nu ben ik gelukkig weer gekalmeerd.” Het is voor haar dan ook enorm schrikken als ze de dierenarts aan de lijn krijgt. Ze verwachtte namelijk een ander belletje. “Ik was aan het werk en heb daar geen bereik. Eigenlijk zat ik op iets anders te wachten, maar toen ik terugbelde hoorde ik hoe erg Sjef eraan toe was.” De dierenarts vertelt haar dat ze Sjef gelijk uit zijn lijden hebben verlost.

Josca belt daarna direct haar ouders. “Ik was zelf zo overstuur dat mijn vader daarna contact heeft opgenomen met de dierenarts om langs te gaan.” Zelf ging Josca er nog vanuit dat haar kat was aangereden, maar haar vader krijgt iets anders te horen. Geen aanrijding, maar een verschrikkelijke toetakeling. “Dat heeft hij nog even voor mij verzwegen, totdat we daar waren. Omdat ik zo overstuur was…”

“Ik heb Sjef nog even kunnen zien. Dat was goed. Maar je zag ook gelijk dat het niet om een aanrijding ging.” Als ze de verwondingen mag beoordelen, lijkt er voor Josca maar één mogelijkheid: “Iemand heeft vuurwerk bij mijn huisdier naar binnen gebracht.”

‘Let op!’

Josca doet haar verhaal vanwege Sjef. “Het gaat om hem. Niet om mij. En ik wil graag de boodschap verspreiden: let op. Er zijn dus mensen die zoiets doen!” Inmiddels heeft ze aangifte gedaan. De politie heeft contact met haar opgenomen en is op zoek naar getuigen. “Het voelt wel alsof belangrijke mensen hiermee bezig zijn. Bij de politie hadden ze ook nog nooit zoiets meegemaakt.”

Dat laatste kan Hettie van de dierenambulance onderschrijven: “Dit is echt het ergste wat ik in heel mijn leven heb gezien. Ik hoop dat dit verhaal veel publiciteit krijgt, zodat we definitief te weten kunnen komen wat er precies is gebeurd.” Ze blikt nog eenmaal terug op de droeve laatste uurtjes van Sjef: “Ik heb het beestje nog vastgehouden. Hij wilde zelf nog opstaan. Dat deed hij compleet op overlevingskracht.”

Sjef Schmidt zal binnenkort worden gecremeerd.

Foto: Dierenambulance Utrecht