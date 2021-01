Alle inwoners van de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland kunnen zich vanaf woensdag laten testen op het coronavirus. Aanleiding is de uitbraak van de Britse coronavariant bij een basisschool in Bergschenhoek.

Het is voor het eerst dat er grootschalig gericht getest wordt in Nederland. De 60.000 inwoners van Lansingerland krijgen een uitnodiging in hun brievenbus. Die geldt voor iedereen van twee jaar en ouder, ook als zij geen klachten hebben die op corona kunnen wijzen.

Duizenden testen per dag

Woensdag kunnen de eerste mensen zich al laten testen. Bij het naastgelegen Rotterdam The Hague Airport is een XL-teststraat waar per dag 2.500 inwoners getest kunnen worden. Ook in de plaatsen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk zijn testlocaties, met een capaciteit van 1.500 tot 2.500 mensen per dag.

Tegen het einde van deze week moeten de eerste resultaten bekend worden. De inwoners worden getest op zowel de ‘Britse’ als de ‘Zuid-Afrikaanse’ coronavariant. Mensen die positief testen krijgen het dringende advies om thuis te blijven, om zo te voorkomen dat ze anderen besmetten.

Al tientallen besmettingen

Bij ongeveer 35 mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond is inmiddels de besmettelijkere Britse coronavariant vastgesteld. De meeste gevallen zijn te linken aan de uitbraak op de basisschool in Bergschenhoek. De mutatie is voor zover bekend niet schadelijker voor de gezondheidheid, maar wel besmettelijker.

ANP