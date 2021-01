GGD wil alle inwoners Dronten, Bunschoten en Rotterdam-Charlois testen op corona

De GGD wil ook alle inwoners in de gemeente Dronten, Bunschoten en in de Rotterdamse wijk Charlois testen op het coronavirus.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Dat maakte minister Hugo de Jonge zojuist bekend tijdens de persconferentie. De GGD Rotterdam-Rijnmond wil eind deze maand beginnen met een bevolkingsonderzoek in Charlois naar het coronavirus onder bijna 70.000 mensen die in de wijk wonen. Doel van het grootschalige onderzoek is om meer inzichten te krijgen in het virus. Ook moet blijken wat de testbereidheid van de bewoners is.

Ook de gemeentes Dronten en Bunschoten doen op verzoek van het ministerie, samen met de GGD, begin volgende maand mee aan de pilot ‘Grootschalig testen’.

Lansingerland

In Charlois is geen grote corona-uitbraak, zoals in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland. Daar wordt iedereen vanaf twee jaar opgeroepen om zich te laten testen, ook zonder klachten. Het gaat om ruim 60.000 inwoners van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.

Lees ook: Besmette lerares van basisschool Bergschenhoek overleden

Het is de eerste keer in Nederland dat er gericht extra wordt getest in een gebied waar een grote uitbraak is. De burgemeester van de gemeente Lansingerland zegt dat het een “drastische maatregel” is. “Maar we weten dat de Britse variant besmettelijker is dan de oude coronavariant, die was al gevaarlijk. Het loopt bij de zorg over de schoenen. Het is belangrijk dat we er nu bovenop zitten”, aldus Pieter van de Stadt tegen Hart van Nederland.

30 mensen besmet met Britse variant

Bij ongeveer dertig mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond is de ‘Britse variant’ vastgesteld. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn die gevallen “grotendeels gelinkt” aan de uitbraak op basisschool RKBS Willibrord in Bergschenhoek.

De nieuwe versie van het coronavirus is besmettelijker dan eerdere varianten van het coronavirus, maar de mutatie richt voor zover bekend niet meer gezondheidsschade aan.

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.