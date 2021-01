Deze maatregelen zijn er vanavond aangekondigd: lockdown verlengd tot 9 februari

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben tijdens de persconferentie nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt. Zo wordt de lockdown met drie weken verlengd en komt er onder andere een aanvullend economisch steunpakket voor noodlijdende ondernemers.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Vanwege de grote zorgen rondom de Britse variant van het coronavirus en de nog steeds hoge besmettingscijfers, heeft het kabinet besloten de bestaande lockdown te verlengen met drie weken tot 9 februari. Ook gaan de verantwoordelijke ministers kijken naar extra steunpakketten voor getroffen ondernemers.

“Als je van de een op andere dag wordt gesloten, moet je als bedrijven op steun kunnen rekenen”, vertelt Rutte hierover. “Het is van belang voor ons allemaal: niet alleen vanwege de banen, maar ook om straks nog levendige steden te hebben.”

Onderwijs

De uitzonderingen voor het onderwijs blijven zoals ze zijn, laat Rutte weten. Zo kunnen kwetsbare leerlingen, leerlingen in examenklassen en leerlingen in praktijkklassen gewoon nog naar school. Wel moeten ze daar, net als voor de zomer, 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Verder gaat het kabinet bekijken of basisscholen en kinderdagverblijven op 25 januari weer open kunnen. Eerder dus dan het einde van de lockdown. Wel benadrukt Rutte dat het alleen kan als het verantwoord is. Daarmee doelt hij op het onderzoek wat nu gaande is over hoe snel de Britse variant om zich heen grijpt en wat de rol van kinderen daarin is.

Avondklok

Rutte laat weten het OMT om extra advies te vragen over de avondklok. Volgens de premier zou de avondklok kunnen helpen om groepsvorming onder jongeren en thuisbezoek tegen te gaan. Maar omdat het over een erg ingrijpende maatregel gaat, wil het kabinet extra advies inwinnen van het OMT. Ze vraagt het adviesorgaan dan ook om te kijken naar wat het gaat opleveren en of er mogelijke alternatieven zijn.

Reisadvies

Als laatste laat Rutte weten dat er nog teveel mensen op reis gaan. “Blijf in Nederland tot en met maart”, zegt hij hierover. “Ga niet op reis en boek geen reizen, tenzij het echt niet anders kan. Elke buitenlandse reis is een risico.”