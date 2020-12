Vijf besmettingen met Britse coronavariant op basisschool Bergschenhoek

De zeer besmettelijke Britse variant op het coronavirus is eind november uitgebroken op de Willibrordschool in Bergschenhoek, in de gemeente Lansingerland. In totaal zijn vijf mensen besmet met de Britse coronavariant.

De uitbraak was eind november al aan de gang. De basisschool, die twee twee locaties heeft, sloot 11 en 14 december al de deuren omdat er een flinke toename in het aantal coronabesmettingen was. Alleen was toen nog niet duidelijk dat het bij een aantal gevallen ook om een besmetting met de nieuwe variant ging.

Zowel docenten als leerlingen

Volgens Saskia Schenning van De Laurentius Stichting, waarbij de school is aangesloten, gaat het om vijf besmettingen van de Britse variant onder zowel docenten als leerlingen. Dit terwijl de personen niet in Engeland zijn geweest. “Ik heb nog geen ouders gesproken, maar het is natuurlijk zorgelijk als je dit hoort,” zegt Schenning.

De GGD Rotterdam-Rijnmond start met het Erasmus MC een uitbraakonderzoek en roept leerlingen, docenten en hun huisgenoten op zich te laten testen. Hiervoor is een speciale teststraat ingericht bij de testlocatie van Rotterdam-The Hague Airport. Tot en met 1 januari kunnen zij hier terecht.

Uitgebreid onderzoek

Naast het uitbraakonderzoek wordt een uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan onder de besmette personen. Ook zijn leerlingen, ouders en docenten gevraagd een vragenlijst in te vullen. Inmiddels zijn alle ouders van de school ingelicht.