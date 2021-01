Drukbezochte puppyhandelaar in Diessen moet deuren sluiten om overtreden coronaregels

Puppyhandelaar De Meiboom in Diessen heeft vorige week vrijdag de deuren moeten sluiten vanwege het niet naleven van de coronamaatregelen. Dat bevestigt de gemeente Hilvarenbeek, waar Diessen onder valt, donderdag aan desgevraagd aan Hart van Nederland.

Hilvarenbeek kreeg meerdere klachten en meldingen over de gang van zaken bij De Meiboom, aldus een woordvoerster. Onder meer dierenorganisatie House of Animals vroeg de gemeente op te treden tegen “enorme drukte op de parkeerplaats bij de handelaar in Diessen, waaruit blijkt dat de handel op volle toeren draait”.

Sluiting

Uit het onderzoek bleek dat de puppyhandel niet open mag zijn. “Argument hiervoor is dat er sprake is van een publieke ruimte die volgens de huidige maatregelen gesloten moet zijn. Met het bezichtigen en verkopen van puppy’s wordt een winkelsituatie gesimuleerd en dat dient voorkomen te worden”, stelt de gemeente. Burgemeester Evert Weys heeft De Meiboom vrijdag gesloten.

Hilvarenbeek laat handhavers controleren of De Meiboom zich aan de sluiting houdt. De gemeente is ook gestart met een onderzoek naar de gang van zaken rondom het bedrijf. Het hondenpension van De Meiboom mag wel open blijven, uitsluitend voor het brengen en ophalen van dieren, aldus de gemeente.

Hondjes uit Hongarije

Volgens House of Animals adverteert het bedrijf onder 25 verschillende namen op Marktplaats.nl met puppy’s. Er zouden vijftig tot zestig jonge hondjes per week vanuit Hongarije bij het bedrijf worden afgeleverd. “Daar schuilt veel verborgen dierenleed achter”, aldus de organisatie.

