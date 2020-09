Aangifte tegen Marktplaats voor faciliteren illegale puppyhandel

Dierenrechtenorganisatie House of Animals heeft vrijdag aangifte gedaan tegen Marktplaats. Het Nederlandse handelsplatform zou niet genoeg doen om foute handel in puppy’s uit Oost-Europa tegen te gaan.

Het gaat om zogenoemde broodfokhandel: handel in dieren die zijn gefokt met het doel geld te verdienen, waardoor hun gezondheid op de tweede plaats komt. Volgens Karen Soeters van House of Animals gaat die puppyhandel gepaard met veel dierenleed en worden hondeneigenaren en dierenartsen opgezadeld met “getraumatiseerde en vaak doodzieke puppy’s”. “Marktplaats is een belangrijke schakel in de handel in broodfokpuppy’s”, aldus Soeters. “Ze zouden advertenties voor dit soort hondjes moeten blokkeren, maar dat doen ze niet.”

Honden uit Hongarije

Volgens House of Animals zijn meerdere advertenties voor puppy’s op Marktplaats te herleiden naar één Nederlandse handelaar in Diessen, tegen wie de organisatie eerder al aangifte deed. In de advertenties staat dat de puppy’s uit Nederland komen en zeven tot vijftien weken oud zijn, maar volgens House of Animals klopt dit niet. “De puppy’s komen allemaal uit Hongarije”, zegt Soeters. “Ze zijn te jong en hebben vaak de verplichte inentingen tegen besmettelijke hondenziekten als rabiës en parvo niet gehad.”

Doordat de handelaar per nestje puppy’s een aparte advertenties plaatst, denken potentiële kopers volgens Soeters dat ze te maken hebben met een gezin of een professionele fokker waar één nestje is geboren. “En dat terwijl de aanbieder één van de grootste broodfokhandelaren van Nederland is.” Kopers betalen volgens Soeters tussen de 800 en 2750 euro voor een puppy.

Op het eerste gezicht

Patricia de Pauw uit Harderwijk kocht haar hond Baco bij de handelaar. Ze had al wel haar twijfels over de koop, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Je hebt wel zoiets van: moeten we dat doen? Dus we hebben gebeld en gekeken hoe het gevoel was. Toen we daar aankwamen was hij daar.”

Patricia is gelijk verliefd, maar al snel blijkt er van alles mis te zijn met Baco. Hij heeft een erge blaasontsteking en de heupaandoening HD. Oud gaat hij zeker niet worden. “Dat is kansloos. Elk bezoek aan de dierenarts blijft spannend: raken we hem kwijt of mogen we nog met hem verder?”

Reactie Marktplaats

Marktplaats laat weten op de hoogte te zijn van de aangifte. “Marktplaats heeft een speciaal team dat doorlopend bezig is met het bestrijden van oplichting en misbruik van het platform, geholpen door de meldingen van gebruikers en tips van overheden en andere organisaties”, aldus een woordvoerder. Het verkoopplatform werkt naar eigen zeggen bovendien nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). House of Animals deed eerder ook al aangifte tegen de NVWA, die volgens de organisatie te weinig ingrijpt.

De NVWA laat weten meermalen twijfels te hebben geuit bij de Hongaarse overheid over de leeftijd en gezondheid van geëxporteerde puppy’s. “Maar verder kunnen we weinig doen”, legt een woordvoerder uit. “Als Hongarije de hondjes officieel heeft goedgekeurd voor de export, zijn wij volgens EU-regelgeving verplicht hen daarop te vertrouwen.”

Les geleerd

Volgens House of Animals exporteren fokkers uit Oost-Europa per jaar ongeveer 80.000 puppy’s naar handelaren in ons land, waarvan een deel onjuist of niet-geregistreerde is en te jong.

Patricia roept mensen op vooral niet via Marktplaats te kopen. “Ik heb geleerd. Ik ben blij dat hij bij ons is, maar ik ga geen pup meer via Marktplaats kopen, nee.” En aan de verkoper: “Ik begrijp dat je er een goede boterham mee verdient, maar ik snap niet dat je ‘s nachts kunt slapen.”

