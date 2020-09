Politie waarschuwt hondenbezitters voor stukjes worst met spijkers erin

De politie Dieren (gemeente Rheden) waarschuwt hondenbezitters voor stukken worst op straat met daarin spijkers.

Er zijn meerdere worstjes aangetroffen met spijkers erin geprikt, schrijven zij op Facebook. Als dieren het vlees eten, zou dat heel gevaarlijk kunnen zijn. De worstjes zijn gevonden in de omgeving van de Harderwijkerweg.

Briefjes ophangen

Een vrouw uit de buurt laat in de reacties op Facebook weten dat ze de waarschuwing heeft uitgeprint en in de buurt gaat rondbrengen, zodat iedereen van de spijkers weet. De politie vraagt mensen die meer weten contact op te nemen via 0900-8844.