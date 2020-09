Politie vindt 16 zwaar verwaarloosde honden in Arnhem

Een vreselijke ontdekking in de nacht van vrijdag op zaterdag in Arnhem. Daar troffen agenten na een melding 16 zwaar verwaarloosde honden aan.

In de melding, die om 01.30 uur binnenkwam, werd gepraat over ongeveer tien verwaarloosde honden die los zouden rondlopen op de Apeldoornseweg. Eenmaal ter plaatse bleken het er maar liefst 16 te zijn. “Ze zaten onder de poep en stonken vreselijk”, aldus een wijkagent. “De kleding en schoenen van de agent ter plaatse stonken zelfs zo erg, dat ze deze ‘in quarantaine’ heeft gedaan.”

Extra vrijwilligers

De honden zijn door agenten gevangen en uit nood tijdelijk met politielint bij elkaar gezet tot de dierenambulance kwam om ze op te halen en naar het asiel te brengen. Het asiel laat aan Hart van Nederland weten dat zij 15 honden hebben opgevangen. “We moeten extra vrijwilligers inzetten om alle dieren goed te kunnen verzorgen”, aldus een van de medewerkers.

De politie is met spoed op zoek naar getuigen, of mensen die meer weten over wat er gebeurd is.